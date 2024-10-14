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От сына белорусских эмигрантов — до модельера первых леди. Как добился успеха Ральф Лорен

Модельер Ральф Лорен отмечает 85-летие

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Модельеру Ральфу Лорену 14 октября исполнилось 85 лет. Выходец из еврейской семьи эмигрантов, для всего мира он стал воплощением американского стиля в одежде. В его коллекциях отражается культурный код США: Дикий Запад, эстетика коренных народов, Золотой век Голливуда, спортивная одежда жителей Новой Англии и деловой костюм Уолл-Стрит нашли отражение в коллекциях Ralph Lauren. Одежда Лорена — это квинтэссенция стиля преппи.

Вещи Лорена носят знаменитости, политики и спортсмены (с 2008 года он создает форму для американских олимпийцев). Основанная им с 1967 компания Ralph Lauren Corporation сегодня выпускает продукцию в четырех категориях — одежда, товары для дома, аксессуары и парфюмерия. А начинал он свой путь в индустрии моды в 28 лет — с работы в фирме по производству галстуков Beau Brummell. Убедив президента компании разрешить ему открыть именную линию, в 1968-м Лорен выпустил свою первую коллекцию спортивной одежды. Вскоре коллекцию дизайнера начали продавать в универмаге Bloomingdale's, и уже в начале 70-х он выпускал коллекции женских и мужских рубашек-поло, которые сделали его бренд узнаваемым.

У Ральфа Лорена трое сыновей: Эндрю, Дэвид и Дилан. Он рыцарь-командор Ордена Британской империи и кавалер французского ордена Почетного легиона. У него есть ранчо в Колорадо, он собирает раритетные автомобили и основал благотворительную организацию, направленную на борьбу с раком.

А какие моменты творческой судьбы Ральфа Лорена можно назвать знаковыми, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

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