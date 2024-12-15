Два танкера терпят бедствие в Керченском проливе

Суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» терпят бедствие в Керченском проливе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, мощные волны пробили суда в нескольких километрах от берега. Сперва пострадал танкер «Волгонефть-212», который перевозил четыре тонны мазута. Через час волны повредили «Волгонефть-239».

По данным канала, на борту каждого судна находится по 13 членов экипажа. Сейчас в сторону «Волгонефти-239» следуют спасательный катер и вертолет Ми-8 МЧС России.

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