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Два танкера терпят бедствие в Керченском проливе

SHOT: суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» терпят бедствие возле Керчи

Суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» терпят бедствие в Керченском проливе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, мощные волны пробили суда в нескольких километрах от берега. Сперва пострадал танкер «Волгонефть-212», который перевозил четыре тонны мазута. Через час волны повредили «Волгонефть-239».

По данным канала, на борту каждого судна находится по 13 членов экипажа. Сейчас в сторону «Волгонефти-239» следуют спасательный катер и вертолет Ми-8 МЧС России.

6 ноября в Баренцевом море потеряло ход рыболовное судно «Алиот», на борту которого находилось 12 человек. Корабль дрейфовал в 160 милях от входа в Кольский залив. Район расположен недалеко от мыса Святой Нос, на границе Баренцева и Белого морей.

27 ноября у Териберки затонуло судно, на котором находились четверо взрослых туристов и пять детей. Они хотели посмотреть на китов. Судно вышло в Баренцево море несмотря на то, что было объявлено штормовое предупреждение, китов никто не видел уже два месяца, а конструкция корабля была нарушена. В крови капитана судна нашли алкоголь.

Ранее в Петербурге затонул пассажирский теплоход «Джульетта».

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