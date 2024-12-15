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В Москве подали заявление о банкротстве бывшей жены Баскова

РБК: суд принял к производству заявление о банкротстве экс-жены Баскова Шпигель

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Московский суд принял к производству заявление о банкротстве дочери основателя «Биотэка» Бориса Шпигеля и экс-супруги певца Николая Баскова Светланы Шпигель. Об этом сообщил РБК со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Заявление подала одна из структур холдинга ее отца — «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк», которая, по данным издания, сама попала под банкротство.

Причина намерения компании обанкротить Шпигель неизвестна.

По данным системы по оценке кредитных рисков СПАРК, Шпигель принадлежат по 100% в дистрибьюторах «Биолек» и «Биомед», а также 33,33% в московском ООО «Старфарма». Все они занимаются оптовой торговлей фармацевтической продукцией.

Светлана Шпигель была замужем за Басковым с 2001 по 2008 год. Ее отец был продюсером певца.

В марте газета «Коммерсантъ» сообщала/b>, что число признанных банкротами юрлиц увеличилось на 60% в 2024 году. Как отметило издание, число корпоративных банкротств в стране начало расти впервые с 2021 года.

Ранее Басков ответил Погребняк, назвавшей певца ненастоящим мужчиной.

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