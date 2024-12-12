Яндекс Go выстроит виртуальную очередь на такси при пиковом спросе

Яндекс Go изменит механику назначения заказов во время пикового спроса. Вызывая такси после окончания концертов, фестивалей или спортивных матчей, пользователи будут видеть, сколько человек впереди. Это поможет решить, как лучше поступить: дожидаться машину или уехать другим транспортом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Виртуальная очередь появится в тарифе «Эконом». Пользователи смогут понаблюдать за тем, как меняется обстановка. Если очередь убывает медленно, можно поискать машину в других тарифах или построить до дома маршрут на общественном транспорте.

В Яндекс Go рассказали, что добавят новую функцию по просьбам пассажиров.

После окончания массовых мероприятий многие пользователи не понимают, каковы их шансы получить машину: такси заказывают все вокруг, а свободных автомобилей поблизости обычно не хватает. Теперь в период пикового спроса первыми смогут уехать те пассажиры, которые заказали автомобиль раньше.

Очередь в «Эконом» была анонсирована в мини-сериале Яндекса YaC о результатах компании в уходящем году.