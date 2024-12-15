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Кадыров сообщил об ударе по объекту ВСУ в Харькове после атаки на Грозный

Кадыров: ВКС России нанесли два удара по объекту ВСУ после атаки на Грозный

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли два удара по одному из объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове после атаки на Грозный. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что утром 15 декабря Грозный атаковали три беспилотника. По его словам, два из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Третий упал на территории ОМОН «Ахмат-Грозный» управления Росгвардии по Чеченской Республике.

Глава Чечни подчеркнул, что в связи с произошедшим он передал войскам оперативные данные о местонахождении большого количества украинских военнослужащих.

«В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара «Эскандером» по одному из объектов в Харькове, где располагались вээсушники 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады. Уничтожено около 200 укрофашистов», — написал Кадыров.

Несколькими часами ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Грозном раздались звуки взрывов. Очевидцы рассказали, что услышали хлопки примерно в 7:45 (совпадает с мск). До этого в населенном пункте раздались звуки, характерные для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее Кадыров рассказал о ликвидации украинских солдат, отказавшихся сдаться в плен.

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