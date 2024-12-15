В Ростове-на-Дону задержали высокопоставленного полицейского по подозрению во взятке

В Ростове-на-Дону по подозрению в коррупции задержали замначальника УЭБиПК (управления экономической безопасности и противодействия коррупции) донского МВД Сергея Глазырина. Об этом сообщил Telegram-канал «1РнД | Новости Ростова-на-Дону».

Официальных заявлений по этому поводу пока не было.

Как сообщил источник издания в одном из ведомств силового блока Ростовской области, по месту жительства и в рабочем кабинете полковника Глазырина сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли документы.

Накануне задержали заместителя руководителя Центра ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Минздрава Чувашии. По данным следствия, чиновник получил от представителя коммерческой организации взятку в крупном размере за способствование в заключении госконтракта на выполнение капитального ремонта больницы. Сумма взятки не разглашается.

13 ноября был задержан первый заместитель главы администрации городского округа Бронницы, расположенного в Московской области, по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в июле 2021 года администрация Бронниц и некая производственно-техническая компания заключили муниципальный контракт на сумму более 158 млн рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее экс-губернатора Рязанской области арестовали по делу о взятке.