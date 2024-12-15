Адвокат Абрамова назвал бизнесмена завидным женихом

Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский заявил в программе «Завтрак со звездой», что его часто просят познакомить с бизнесменом.

Добровинский назвал Абрамова завидным женихом, с которым многие хотят встретиться. Как отметил адвокат, женщины разных возрастов часто просят у него номер предпринимателя.

«Я задаю вопрос: «А зачем?» Они отвечают: «Послушайте, он предлагал Алсу за развод 2,5 миллиарда рублей. Вот если я выйду за него замуж, может, он при разводе тоже предложит мне 2-3 миллиарда», — поделился адвокат.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. 15 ноября прошел суд о разделе имущества между предпринимателем и певицей. По мнению адвоката Добровинского, развод затянется на несколько лет. Следующее заседание суда состоится в январе.

Добровинский назвал раздел имущества Абрамова и Алсу очень тяжелым. Он не может разглашать информации по делу до тех пор, пока оно не закончится. Адвокат считает, что процесс продлится до мая-сентября 2025 года.

Ранее Алсу вышла в свет в серьгах за миллион долларов.