Почему пенсия в России отодвигается все дальше и дальше?

Не знаю, как вы, а я никак не могу достичь зрелого возраста. И даже напротив — молодею с каждым днем. Прямо мистика какая-то. Но нет, ничего такого волшебного. Просто дорогое государство не дает мне стареть. Годы идут, а я все молодежь да молодежь.

Судите сами. Когда я в суровые 1990-е рожала ребенка в 21 год, все, кто старше 25, уже считались старородящими. На тех, кто отваживался стать родителями после 30, смотрели, как на безумцев или героев. Как говорила незабвенная секретарша Верочка в исполнении Лии Ахеджаковой в фильме «Служебный роман» про героиню Светланы Немоляевой Оленьку, «пенсия на горизонте, а она туда же». А этой самой Оленьке было по фильму где-то 38 лет. Неудивительно, что с такими общественными стандартами сорокалетие казалось мне концом жизни. Но когда я приблизилась к этому возрасту, произошло не иначе как волшебство. ВОЗ внезапно взяла и пересмотрела стандарты молодого возраста. Молодежью стали все до 45 лет. Ну и я соответственно, ура-ура.

Но вот «баба-ягодка опять» добралась и до меня. «Через десять лет пенсия», — вздыхали вдруг разом постаревшие подруги-ровесницы. Мы стали готовиться морально. В разговорах постепенно перестали обсуждать мужчин и все чаще переходили на здоровье, а некоторые даже замахнулись на огороды. Но тут родное государство решило провести пенсионную реформу. И о чудо: пенсия отодвинулась подальше — до 60 у женщин и до 65 у мужчин. А предпенсионным у женщин стали 55 лет.

Казалось бы, начиная с этого возраста можно уже официально расслабиться и наслаждаться своим средним возрастом.Получать льготную карточку на проезд, требовать у начальства день на бесплатную диспансеризацию и вообще обоснованно считать себя уже не фреш, то есть не молодыми.

Пора, так сказать, перестать скакать козликами и подумать наконец о вечном, ну, о здоровье и накоплениях на старость. Звучит грустновато, скажете вы? Соглашусь с вами, но что поделаешь, против природы не попрешь. Так я думала буквально до прошлой недели. Пока не прочитала, какие радужные перспективы рисует перед нами наш дорогой бывший министр здравоохранения, а ныне руководитель федерального медико-биологического агентства, профессор Вероника Скворцова. Вот цитата: «Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек до 45 лет, я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни скоро это будет до 60, это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», — сказала она.

Чтобы вы понимали, ожидаемая продолжительность жизни в России в 2023 году составила 73,4 года. Для сравнения, в Китае этот же показатель больше 77 лет, а во Франции и вовсе 81. Но я Веронику Игоревну понимаю: мы вместе со всеми развитыми странами стареем довольно быстрыми темпами и в обозримом будущем вполне можем вплотную приблизиться к продолжительности жизни в 80 лет.

С одной стороны, мне радостно, что по меркам профессора я снова молодежь, с другой — смотрю я, например, на свои фотографии двадцатилетней давности и вижу, что нет, ни фига. В бассейне тут была на днях, там много было юношей и девушек около 60. Ну и кого мы хотим обмануть? Кто в джакузи кряхтя спускается, кто тренера без очков рассмотреть не может, «костюмчики» у всех тоже начинают обвисать, что и говорить. Если такая у нас теперь молодежь, то страшно представить, как люди среднего возраста будут выглядеть. Напомню, что средним ВОЗ сейчас считает возраст от 45 до 59, дальше идут пожилой — 60–74, старческий — 75–90, а дальше уже долголетие, то есть космос.

Возможно, Вероника Скворцова имеет в виду молодость души? Если да, то это мы всегда пожалуйста. До тех пор, пока деменция не настигнет. А то если до 60 молодость, то логично предположить, что о пенсии раньше 70–75 и думать нечего. Вы представьте только, какие перспективы открываются для бесконечно продуктивной трудовой жизни. Новые молодые будут сразу с работы перемещаться в дома престарелых, а то и куда подальше, потому что атеросклероз, остеопороз, потерю мышечной ткани, катаракту и другие возрастные изменения пока никто не отменял. Хотя, возможно, к моменту, когда я достигну этого возраста, бесконечные опыты на мышах и червях, о которых мы постоянно слышим, наконец-то принесут положительные результаты и молодость продлят еще лет на 15. Так что поздравляю всех нас: как пелось в старой советской песне, старость нас дома не застанет!

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