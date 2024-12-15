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Четырехкратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР подключили к аппарату ИВЛ

Олимпийскую чемпионку Раису Сметанину подключили к аппарату ИВЛ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Раиса Сметанина находится в крайне тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал президента Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслана Семенюка.

«Раиса Сметанина находится в крайне тяжелом состоянии. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и без сознания. Давайте помолимся за ее выздоровление, за ее здоровье, за ее жизнь», — написал Семенюк.

Также Сметанина является трехкратной чемпионкой мира. Всего на ее счету 26 наград чемпионатов мира и Олимпиад. Она является первой спортсменкой, которой удалось завоевать медали на пяти зимних Олимпиадах подряд.

Ранее представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин заявил, что четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Раиса Сметанина находится в реанимации после инсульта.

Ранее ветеран московского «Спартака» рассказал о жизни после инсульта.

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