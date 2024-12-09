Что будет с Сирией после Асада?

Еще пару недель назад небо над Сирией выглядело абсолютно безоблачным. Но мнимая идиллия закончилась 27 ноября, когда отряды террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) и «Сирийской национальной армии» (СНА) начали наступление на Алеппо.

Уже 2 декабря они взяли город, а через три дня сирийская армия покинула второй провинциальный центр — Хаму. Затем против центральной власти взбунтовались спящие повстанческие ячейки на юге и юго-востоке. 8 декабря оппозиция с нескольких сторон зашла в Дамаск, и режим Башара Асада, переживший более десяти лет гражданской войны, пал.

Катастрофа была настолько неожиданной и стремительной, что на ум невольно приходят аналогии с Афганистаном трехлетней давности. Тогда поддерживаемое США правительство Ашрафа Гани тоже сложилось, как карточный домик, сдав страну без единого выстрела. Разница лишь в том, что слабость Гани была очевидна всем. А вот Асад считался доминирующей силой в Сирии — и от этого его обвал выглядит еще более невероятным.

Что пошло не так? Все понемногу. Последние годы асадовская Сирия медленно, но верно деградировала. Страна страдала от непрекращающегося гуманитарного и экономического кризиса: 90% сирийцев жили за чертой бедности, люди хронически недоедали. Многие набирали кредиты на пропитание, а потом не могли с ними расплатиться. Электросети износились настолько, что даже Дамаск иногда сидел без света по 20 часов, причем тарифы росли космическими темпами (только весной 2024-го их повысили на 300–585%).

Проблемы не решались. Реформ не было, Асаду банально не хватало денег: кредиты никто не давал (из-за санкций), а торговать нечем (всю нефть взяли под контроль курды и американцы). Даже наркотики, производством которых в последние годы занимались сирийцы, не приносили нужной прибыли — а если и приносили, то шла она явно не в казну, а в карманы местных дилеров.

В итоге Асаду пришлось экономить даже на зарплатах военным — из-за этого остатки армии, понесшей тяжелые потери во время гражданской войны, стремительно разлагались. До поры до времени их «подпирали» иранские прокси, вроде «Хезболлы», но те ушли на израильский фронт. В 2023-м Асад метался с идеей расширения российского военного присутствия. Однако Москве было, мягко говоря, не до него.

Итог был закономерен: когда грянул кризис, союзники не смогли прийти на помощь, деморализованная армия разбежалась, а рассерженные сирийцы пошли за боевиками. Защитить Асада оказалось некому.

Теперь, когда его скинули, будущее Сирии оказалось под вопросом. Заявку на власть сделала ХТШ — вероятно, в ближайшее время она попытается установить контроль во всей стране, пользуясь поддержкой «большого брата» из Анкары.

Вот только не факт, что ей удастся повторить успех «Талибана» (запрещен в РФ). В отличие от Афганистана, Сирию поделят с десяток враждебных друг другу группировок. Та же СНА однажды воевала с ХТШ за власть в Идлибе — хотя обе организации считаются протурецкими. А ведь кроме них есть еще курды на северо-востоке, алавиты на побережье Средиземного моря, друзы на юге и проамериканская «умеренная оппозиция» на юго-востоке. В конце концов, есть ИГ (запрещено в РФ), которое до сих пор орудует где-то в пустыне.

С таким лоскутным одеялом Сирия с большой долей вероятности повторит судьбу Ливии, которая прекратила существовать как единое государство после свержения Муаммара Каддафи. Это сулит большую беду не только сирийцам, но и всему Ближнему Востоку. Впрочем, это тема для отдельного разговора.

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