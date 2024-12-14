Произошел ли человек от обезьяны или нет? Что говорит современная наука Биолог Васильев: общий предок человека и обезьяны жил около 7 млн лет назад

«Человек произошел от обезьяны» — этот тезис ошибочно ассоциируется с теорией эволюции Чарльза Дарвина. Во-первых, сам ученый никогда не приходил к такому выводу. А во-вторых, само высказывание не полностью верно: согласно современным научным данным, человек не только произошел от вымерших видов обезьян, но и сам также относится к обезьянам. Сегодня во Всемирный день обезьян «Газета.Ru» вместе с ученым-биологом, историком, профессором, главным научным сотрудником и заведующим центром физической антропологии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Сергеем Васильевым разбиралась в родословной человечества.

Недостающее звено

Основы современной эволюционной теории заложил Чарльз Дарвин. В 1859 году он предложил гипотезу естественного отбора, который запускает процесс эволюции. Некоторые люди уверены, что еще в XIX веке Чарльз Дарвин предложил миру эволюционную теорию развития человека и что его теория в упрощенном виде утверждает, что человек произошел от обезьяны. Однако это не совсем так: в 1871 году ученый опубликовал книгу «Происхождение человека и половой отбор». В ней он выдвинул версию животного происхождения человека.

«Чарльз Дарвин доказал, что все живые существа на Земле эволюционировали путем естественного отбора. В своей работе 1871 года он не писал о том, что человек произошел от обезьяны. Он утверждал, что человек имеет животное происхождение. Это не значит, что человек не может быть связан с обезьянами. Сам Дарвин утверждал, что анатомическое строение человека и приматов имеет много общего», — рассказал главный научный сотрудник заведующий центром физической антропологии Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН Сергей Васильев.

Так, среди сходств ученый выделял анатомическое строение, эмбриональное развитие, которое очень похоже у человека и шимпанзе, и схожее социальное поведение.

«У нас по пять пальцев на руках и ногах, четыре лапы, мы обладаем мозгом, который развивается по определенному плану. Известно, что первые два месяца эмбрион развивается как рыба, а затем проходит все эволюционные стадии, чтобы стать человеком. Также существуют так называемые атавизмы и рудименты — явления, которые напоминают о прошлом. Например, у некоторых людей встречаются хвосты, многососковость или волнистое небо. Это все доказывает животное происхождение людей», — рассказал ученый.

Однако Дарвин был не единственным, кто заметил сходство между человеком и обезьяной. По словам ученых, древнеримский медик Гален создал анатомический атлас человека по трупам обезьян.

«Этот атлас использовался для хирургических операций на живых людях в течение тысячи лет. В эпоху Возрождения появился еще один исследователь -— Андрей Везалий, который создал атлас уже по трупам людей. Сегодня сохранились только два или три экземпляра этих атласов, один из которых хранится в Ватикане. И они доказывают, что строение как у обезьян, так и у человека оказалось одинаковым за исключением каких-то особенностей. Всего было допущено несколько сотен мелких ошибок, которые касались местоположения отдельных сосудов, например. Но то, что в основном строение человека и обезьяны очень похоже -— доказательство того, что мы произошли от общего предка», — рассказал Васильев.

Но вопрос недостающего звена не был решен, людям было долгое время непонятно, в какой момент произошел переход от обезьяны к человеку. По словам Васильева, неправильно ставить разделение между людьми и обезьянами.

«Проблема заключается в том, что мы -— обезьяны. Мы относимся к подотряду обезьян, поэтому популярная идея о том, что человек не произошел от обезьян, а просто имел общего предка с ними не совсем верна. Однако основное доказательство эволюции — это палеоантропология, наука о древних людях. Ученым уже давно известны все этапы эволюции человека», — отметил ученый.

Родословная людей давно известна

Вопрос о недостающих звеньях в эволюции человека утратил свою актуальность в конце XX — начале XXI века, когда были обнаружены ранние австралопитеки. В настоящее время ученые располагают не одним переходным звеном, а целой серией переходных форм от обезьяны к человеку.

В настоящее время, по словам ученого, обнаружено около 4000 останков древних предков человека, начиная от австралопитековых форм до появления первого человека — Homo habilis (человек умелый), жившего около двух миллионов лет назад.

«Эволюция человека происходила не по прямой линии, а по древу, напоминающему жалюзи. Это свидетельствует о том, что развитие происходило эволюционным путем. Что касается общего предка, то раньше писали, что он был неизвестен. Это не так, общий предок обезьян и человека известен. Американские ученые Эмиль Цукеркандлем и Лайнус Полинг предложили использовать молекулярные часы для расчета мутаций и определения, когда жил самый первый предок человека и всех остальных приматов. Оказалось, что этот предок жил около 7 млн лет назад, в конце эпохи миоцена», — отметил ученый.

В настоящее время наиболее близкими к человеку считаются два вида из рода Шимпанзе. По данным исследований в области палеонтологии и генетики, наши эволюционные пути разошлись примерно 7 млн лет назад. В современной классификации все люди относятся к виду Homo sapiens, который входит в род Homo. Он происходит от афарского австралопитека, и переход от одного к другому был постепенным. Поэтому невозможно точно определить, когда появился человек. Однако некоторые ученые выделяют ряд характеристик, которые позволяют четко отличить род Homo от австралопитековых.

«К ним относится, например, строение кисти рук и объем мозга. Последнее называется мозговым Рубиконом. Первый человек произошел от австралопитеков. Это обезьяны, которые уже были очень похожи на людей, но мозг у них был маленький, всего около 500 кубических сантиметров. Первый человек был найден Льюисом Лики, это был человек умелый или Homo habilis. И у него уже объем мозга был 600 кубических сантиметров. Все, что до этой отметки — обезьяны, а после — люди. Нам известно девять видов австралопитеков, и скорее всего люди произошли от грацильных форм австралопитеков, которые были всеядны. Некоторые формы, например, массивные были вегетарианцами и они смогли жить в одно время с человеком», — заключил Васильев.

Таким образом, упрощенная родословная человека будет выглядеть так: древнейшими представителями рода Homo был человек умелый, который произошел от австралопитековых обезьян. Затем он дал начало Homo erectus или человеку прямоходящему. И уже от последнего в мире появились Homo Sapiens.