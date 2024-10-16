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Возвращение ангелов: первый за шесть лет показ Victoria's Secret

Ангелы Victoria's Secret провели первый показ мод за шесть лет

Victoria's Secret возвращает свои знаменитые модные шоу, которые приостановились на шесть лет. Первое за это время дефиле бренда прошло 15 октября, и оно продемонстрировало изменения в философии компании.

С 1995 по 2018 год Victoria's Secret радовала своих поклонников уникальными показами, где модели в образе «ангелов» дефилировали под выступления мировых звезд. Эти шоу собирали миллионы просмотров на YouTube, а модели становились суперзвездами. Однако с начала 2010-х бренд стали критиковать за устаревшие стандарты красоты, требуя больше инклюзивности и бодипозитива. Под давлением общественного мнения компания отказалась от показов, пообещав найти новые формы взаимодействия с аудиторией.

Однако, несмотря на попытки найти альтернативные подходы, Victoria's Secret не смогла полностью заменить концепцию своих шоу. И вот, спустя шесть лет, бренд снова возвращается на подиум.

На подиум вернулись легенды индустрии — Кейт Мосс, Карла Бруни, Тайра Бэнкс, Джиджи и Белла Хадид, а также появились новые лица — Анок Яй, Лила Мосс, Девин Гарсия и модели plus-size. Мероприятие сопровождалось музыкальными выступлениями, среди которых была Шер.

В этот раз показ прошел в Нью-Йорке на Бруклинской военно-морской верфи, а зрители по всему миру смогли наблюдать за ним через социальные сети — Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), YouTube и TikTok. Кроме того, зрители могли подключиться к показу и одновременно с этим в режиме реального времени покупать в магазине Amazon Fashion образы, дебютировавшие на подиуме.

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