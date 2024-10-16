Возвращение ангелов: первый за шесть лет показ Victoria's Secret

Victoria's Secret возвращает свои знаменитые модные шоу, которые приостановились на шесть лет. Первое за это время дефиле бренда прошло 15 октября, и оно продемонстрировало изменения в философии компании.

С 1995 по 2018 год Victoria's Secret радовала своих поклонников уникальными показами, где модели в образе «ангелов» дефилировали под выступления мировых звезд. Эти шоу собирали миллионы просмотров на YouTube, а модели становились суперзвездами. Однако с начала 2010-х бренд стали критиковать за устаревшие стандарты красоты, требуя больше инклюзивности и бодипозитива. Под давлением общественного мнения компания отказалась от показов, пообещав найти новые формы взаимодействия с аудиторией.

Однако, несмотря на попытки найти альтернативные подходы, Victoria's Secret не смогла полностью заменить концепцию своих шоу. И вот, спустя шесть лет, бренд снова возвращается на подиум.

На подиум вернулись легенды индустрии — Кейт Мосс, Карла Бруни, Тайра Бэнкс, Джиджи и Белла Хадид, а также появились новые лица — Анок Яй, Лила Мосс, Девин Гарсия и модели plus-size. Мероприятие сопровождалось музыкальными выступлениями, среди которых была Шер.

В этот раз показ прошел в Нью-Йорке на Бруклинской военно-морской верфи, а зрители по всему миру смогли наблюдать за ним через социальные сети — Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), YouTube и TikTok. Кроме того, зрители могли подключиться к показу и одновременно с этим в режиме реального времени покупать в магазине Amazon Fashion образы, дебютировавшие на подиуме.