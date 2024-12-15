Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обмороженную россиянку нашли в закрытой машине

Обмороженную россиянку обнаружили в закрытом авто под Магаданом

close
Телеграм-канал «СУ СК России по Магаданской области»

В Магаданской области в закрытом автомобиле нашли замерзшую россиянку — она не выжила. Об этом сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале.

«15 декабря 2024 года на дороге в 3,5 километрах от съезда с основной трассы к поселку Сплавная обнаружен закрытый легковой автомобиль, в котором находились женщина 1995 года рождения без признаков жизни и мужчина 1985 года рождения без сознания», — говорится в публикации.

Следов преступления в отношении пары полиция не нашла. Обстоятельства происшествия выясняются.

9 декабря сообщалось, что ледовые явления начинают формироваться на реках в центре европейской России, и в скором времени их развитие продолжится. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В настоящее время в центре европейской России наблюдается постепенное развитие ледовых явлений», — отметил он.

В ближайшие дни ожидается образование льда на водоемах в Калужской, Московской, Рязанской и Липецкой областях, а также на Верхнем Дону и на Днепре к северу от Смоленска.

Ранее россиянам рассказали о риске обморожения детей в салоне авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами