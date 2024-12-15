Обмороженную россиянку нашли в закрытой машине

В Магаданской области в закрытом автомобиле нашли замерзшую россиянку — она не выжила. Об этом сообщает СУ СК России по региону в Telegram-канале.

«15 декабря 2024 года на дороге в 3,5 километрах от съезда с основной трассы к поселку Сплавная обнаружен закрытый легковой автомобиль, в котором находились женщина 1995 года рождения без признаков жизни и мужчина 1985 года рождения без сознания», — говорится в публикации.

Следов преступления в отношении пары полиция не нашла. Обстоятельства происшествия выясняются.

9 декабря сообщалось, что ледовые явления начинают формироваться на реках в центре европейской России, и в скором времени их развитие продолжится. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В настоящее время в центре европейской России наблюдается постепенное развитие ледовых явлений», — отметил он.

В ближайшие дни ожидается образование льда на водоемах в Калужской, Московской, Рязанской и Липецкой областях, а также на Верхнем Дону и на Днепре к северу от Смоленска.

Ранее россиянам рассказали о риске обморожения детей в салоне авто.