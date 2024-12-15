Татьяна Тарасова заявила, что фигурное катание может обогнать по популярности футбол

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала итоги опроса ВЦИОМ, согласно которому 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта, а вторую строчку делят футбол и фигурное катание (9%), передает Sport24.

«Если сейчас так, то дальше фигурное катание вообще может его обогнать! Все потому, что нас смотрят, у нас тоже полные дворцы. Нас все очень любят и знают», — сказала Тарасова.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета. Последним официальным стартом на международной арене для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

28 сентября стало известно, что ISU не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Ранее в ISU отреагировали на новость о возможном допуске российских фигуристов к Олимпиаде.