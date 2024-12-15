Киев отказал Орбану в телефонном разговоре с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел поговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако Киев отказал Будапешту после соответствующего запроса. Об этом в эфире радио Kossuth сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

По словам дипломата, Орбан хотел предложить Зеленскому заключить с Россией рождественское перемирие и провести масштабный обмен пленными.

«Я проинформировал об этом министра иностранных дел Украины и главу офиса президента Украины, попросив разрешить телефонный разговор между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, однако нам отказали», — рассказал министр.

Сийярто назвал действия Киева беспрецедентным жестом с точки зрения дипломатии.

11 декабря Орбан сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он озвучил российскому лидеру свою идею о перемирии, и Москва выразила готовность рассмотреть предложение.

Зеленский в свою очередь резко раскритиковал звонок Орбана Путину. Он призвал «не играть на собственный имидж за счет единства» и заявил, что разговоры об Украине не должны происходить без Украины.

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