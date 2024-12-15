Экс-игрок «Спартака» рассказал, способна ли команда выиграть РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Обухов считает, что красно-белые в текущем сезоне могут выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«Согласен ли, что со Станковичем «Спартак» может стать чемпионом? Посмотрим. Если смотреть по нынешней игре, то вероятность большая. Но зимняя пауза может многое изменить», — сказал Обухов.

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась со счетом 3:0. Счет в матче открыл Тео Бонгонда на 53-й минуте. Также в поединке отличились Манфред Угальде (62-я минута) и Эсекьель Барко (64-я минута).

Перед зимней паузой в РПЛ «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее экс-игрок «Спартака» рассказал, что надо делать команде, чтобы бороться за победу в РПЛ.