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К терпящему бедствие в Керченском проливе судну направили вертолет

МЧС: к терпящему бедствие судну «Волгонефть 212» вылетел вертолет Ми-8

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Дмитрий Ворошилов/РИА Новости

К грузовому судну «Волгонефть 212», которое терпит бедствие в Керченском проливе, отправился вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Известно, что на судне нефтепродукты, информация о разливе уточняется. Ми-8 МЧС России со спасателями «Крым-Спас» вылетели на место. Из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, корабль получил повреждения в результате непогоды. На его борту находятся 13 человек.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Керченском проливе терпят крушение два судна — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По его данным, мощные волны пробили суда в нескольких километрах от берега.

По информации Telegram-канала Mash, «Волгонефть-212» начал тонуть после того, как волны разломили его на две части.

Ранее в Териберке перевернулось судно с туристами.

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