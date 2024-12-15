В Госдуме напомнили, что положено гражданам за работу в праздники

За работу в праздник работодатель обязан заплатить сотруднику в два раза больше, чем за обычный день. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По словам депутата, отгулы вместо оплаты могут предоставляться только с согласия сотрудника.

«Если по условиям труда не предусмотрена работа в выходные дни, то работодатель обязан оплатить такую работу в двойном размере, если иное не предусмотрено коллективным договором. Но в коллективном договоре может быть только увеличена компенсация, никоим образом не снижена, то есть не менее, чем в два раза [больше] за работу в выходной и праздничный день работодатель должен заплатить. Или предоставить другие дни отдыха, но это по желанию уже работника. В любом случае такая работа оформляется распоряжением, приказом — локальным нормативным актом работодателя и с согласия работника, которое предоставляется в письменном виде. Если работодатель предлагает предоставить отгулы вместо оплаты, то это на усмотрение работника. Только с согласия работника можно заменить оплату на отгул. Это не выбор работодателя, это выбор работника», — сказала она.

Бессараб уточнила, что при сменном графике оплата производится как обычно.

«Есть еще работа сменная. И если смена приходится на новогодние праздники, то здесь уже оплата труда идет в обычном размере. Как правило, сменная работа учитывает именно периодичность, и учет рабочего времени производится по другим основаниям», — добавила она.

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