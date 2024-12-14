Россию пытались атаковать 37 беспилотников. Военная операция, день 1025-й

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Рождественское перемирие с Украиной может состояться, если не будет провокаций в адрес России и прекратятся удары вглубь страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что сейчас не видит стремления Киева к прекращению огня.

«Мы видим, что за словами о перемирии сразу следуют атаки по территории России, а мы вынуждены на них отвечать. Поэтому говорить о каком-то рождественском прекращении огня крайне сложно. Ни НАТО, ни украинская власть к этому не стремятся», — считает политик.