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Хоккеист сборной России заявил, что у него проблемы с головой

Российский хоккеист Кузнецов: у меня проблемы с головой

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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Российский хоккеист петербургского СКА и команды «Россия 25» Евгений Кузнецов признался, что играет в тонированном визоре из-за проблем с головой, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

«Почему я за «Россию 25» играю в тонированном визоре, а за СКА — нет? У меня просто проблем много с головой, поэтому здесь можно, а в КХЛ не разрешают», — сказал Кузнецов.

14 декабря «Россия 25» обыграла Белоруссию в рамках Кубка Первого канала. В начале второго периода россияне Илья Сафонов и Григорий Кузьмин забросили две шайбы за «Россию 25». В середине второй двадцатиминутки белорусы Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков вывели свою сборную вперед, забросив три шайбы за 68 секунд. В третьем периоде Богдан Конюшков сравнял счет, а уже в овертайме Евгений Кузнецов установил окончательный счет матча.

«Россия 25» 12 декабря обыграла сборную мира КХЛ со счетом 4:1. 15 декабря россияне сыграют с Казахстаном. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

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