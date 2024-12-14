«Абсурд и наглая ложь». Продюсер Маликов — о конфликте с Жуковым и блокировке фильма «Руки вверх!»

Роскомнадзор направил онлайн-кинотеатрам требование об ограничении доступа к фильму «Руки вверх!». Причиной стал спор о правах на некоторые песни, принадлежащие издательству «Джем» Андрея Черкасова (по его словам, это подтверждено «десятком судебных актов»), который в 90-е работал над развитием группы вместе с продюсером Андреем Маликовым. В интервью «Газете.Ru» Маликов рассказал о сотрудничестве с Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным, скандальном расставании с ними, причинах конфликта и авторских правах на главные хиты.

— Вам известно, пытался ли Андрей Черкасов договориться с Сергеем Жуковым до того, как принимать крайние меры? Как вы считаете, можно ли было обойтись без судов?

— Да, Андрей Черкасов многие годы пытается достучаться до Сергея Жукова, чтобы лично встретиться и все обговорить. Но люди, которые находятся возле Сергея и за ним, делают все возможное, чтобы блокировать эти встречи. Я думаю, что можно было обойтись без судов, и Андрей Черкасов многократно предпринимал действия для личной встречи и урегулирования всех вопросов.

— Что касается прав на песни — они действительно полностью принадлежат лейблу «Джем» Черкасова?

— Я знаю, что все исключительные права на первые два альбома принадлежат издательству «Джем» Андрея Черкасова. На весь срок охраны авторских и смежных прав.

close Андрей Маликов и Андрей Черкасов, 1998 год Личный архив Андрея Маликова

— Почему вы решили продать ему права на песни «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки» и другие?

— Я не продавал Андрею Черкасову права на эти песни. Я передал ему в управление свои «механические» права изготовителя фонограмм, которые и Жуков, и Потехин Алексей Потехин, участник группы до середины нулевых признали за мной, а именно: исключительные права на все исполнения и исключительные права изготовителя фонограмм. И это отражено в нашем соглашении. В то время — в 98-99 годах и даже в начале нулевых — эти права стоили ноль рублей ноль копеек. Тогда не было монетизации, и никто подумать не мог, что она будет через 15 лет. Поэтому я сделал свой выбор, пришел и передал все Андрею Черкасову. Мне было спокойнее с ним, чем с теми, кто показал свое истинное лицо в 90-е, когда со мной случилась беда.

Жуков обратился к главе СК по делу о блокировке фильма «Руки вверх» Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и «Первое музыкальное издательство»... 13 декабря 12:40

— Какое отношение вы имеете к созданию фонограмм и музыкального материала?

— Я имею прямое отношение к созданию всех фонограмм пяти первых альбомов. Я договаривался со студией, подбирал сессионных музыкантов, нашел девушку, которую ставила Сергею произношение в песне «Джимми», и естественно, нес все расходы. Все альбомы записывал мой друг детства Александр Крашенинников, очень известный звукорежиссер тех времен. Все альбомы писались на его домашней студии. По инициативе юристов Жукова Александр Крашенинников трижды вызывался в суд — в 2022-2024 годах. И точно так же подтвердил мои слова. Слово в слово, чем несказанно расстроил юристов Сергея. Суд признал за мной эти права, решение вступило в законную силу весной этого года.

close Андрей Маликов и Александр Крашенинников, 1989 год Личный архив Андрея Маликова

— Если права принадлежат «Джему», то на каких условиях Жуков исполняет свои хиты на концертах?

— Очень интересный вопрос. Мы к нему не подходили до начала судебных разбирательств, потому что до конца не видели всей картины. Получается так, что 25 лет Сергей и Алексей [Потехин] все концерты исполняли под минусовые фонограммы, которые тоже записывал и сводил на своей домашней студии Александр Крашенинников. Была фонограмма «плюс» — для издания на кассетах и дисках. И была фонограмма «минус» — для концертной работы коллектива. Это все финансировал я. Впрочем, Сергей нередко выступал и под полный «плюс». Это все и есть механические права, признанные и переданные мне в 1999 году по нашему соглашению. Ребята об этом «забыли», а теперь получается вот такой казус. Я не получал от Жукова и Потехина ни копейки за последние 25 лет, никаких отчислений за использование моих механических прав производителя фонограмм.

— Как так вышло, что Жуков якобы незаконно использовал песни в фильме? На ваш взгляд, продакшн просто ошибся или понадеялся на «авось»?

— Вот так и вышло. Сергей просто забыл обо всем, что делал в прошлом. Похоже, у него отключилась память — вместе с совестью. И это случилось в тот самый момент в 1999-м (в том году коллектив расторг контракт с Маликовым — «Газета.Ru»), когда они поступили со мной так, как они поступили, поставив под угрозу жизнь моей семьи, моей жены, которая в этой стрессовой ситуации могла погибнуть вместе с еще не родившимися детьми. Пусть это останется на его совести. Наверно поэтому, он был уверен в себе. Везде и со всеми заключал договоры и, как я понимаю, с верой в себя пошел подписывать договоры с кинокомпанией и другими компаниями, которые были причастны к производству фильма. Больше мне нечего добавить по этому поводу.

— Расскажите подробнее про угрозы.

— Мне поступали угрозы от неизвестных людей, которые тогда звонили и намекали, что если я не соглашусь на условия людей, стоящих за Жуковым и Потехиным, то могу пострадать я и моя семья. Всякое может случиться, времена, мол, непростые. На этой нервной почве и при давлении со всех сторон у моей супруги был приступ, ее срочно положили в больницу с угрозой выкидышей.

close Андрей Маликов и группа «Руки Вверх», 1997 год Личный архив Андрея Маликова

— По информации СМИ, Жуков совместно с «Первым музыкальным издательством» подал в Арбитражный суд Москвы три иска против Черкасова с требованием признать его авторское право на ряд песен группы «Руки Вверх!» и их фонограммы, которые звучали в фильме. На ваш взгляд, какие у него шансы выйти из ситуации победителем? Что для этого нужно сделать?

— Я не могу ничего комментировать сейчас. Суды идут и, как говорится, «человек предполагает, а бог располагает». Увидим, что будет дальше. Пока вся правда на моей стороне, и все предыдущие суды — арбитражные, гражданские суды Москвы и Подольска — подтвердили мое право обладания и встали на мою сторону. Что будут дальше делать люди из «Первого музыкального издательства», я пока не знаю. Просто наблюдаю. В этих судах я не участвую. Мои интересы защищают юристы издательства «Джем» и лично Андрей Черкасов, за что им всем искренне благодарен.

— По словам Жукова, за последние годы Черкасов подал около 300 исков к артистам и группам, с которыми сотрудничал — «Кар-Мэн», «Мираж» и другим. Зачем он это делает? Авторские права для него — это основной источник заработка, или он просто всегда был дотошным в подобных вопросах?

— Я считаю Андрея Черкасова одним из лучших специалистов по авторскому праву. Знаю, что у него много судов, он в этом хорошо разбирается и специализируется. Важно отметить, что и здесь Сергей заблуждается, используя непроверенную информацию, — иски подаются не к артистам и группам, а наоборот, в защиту прав этих авторов и артистов, которые передали права в управление в «Джем». К сожалению, мой пример говорит о том, что музыканты забывают (у них очень много гастролей, популярности, славы) о своих договоренностях и подписанных в прошлом документах. Это не только моя ситуация. Такое происходит у очень многих артистов. Поэтому за тот каталог произведений, который есть у издательства «Джем» Андрея Черкасова, ему приходиться разбираться, судиться, регулировать. Бывали случаи, когда артист давал права одной компании, другой, третьей и всех сталкивал лбами. Мы многократно такое наблюдали в нулевые. Да, Андрей дотошный и очень профессионально разбирается в этих вопросах.

close Андрей Маликов и Сергей Жуков на съемках клипа «Крошка моя» Личный архив Андрея Маликова

— Остались ли у вас нерешенные вопросы с Сергеем Жуковым? Если да, то какие?

— Конечно, остались. В 1999 году группа сбежала от меня при участии третьей стороны и аффилированных лиц. Сергей, конечно, показывает все это, изменив все даты, события, города, обвинив меня в воровстве безумных денег. Все это наглая, циничная ложь. И это началось не вчера. Это началось в начале 2000-х годов. Сначала закулисно, в тусовках музыкантов, а потом уже, в 2007-м, и публично — с выходом фильма «Руки Вверх! 10 лет, все по-честному», где они начали искажать все события, дискредитировать мое имя и умышленно совершать действия, порочащие мою честь и достоинство, деловую репутацию гражданина и профессионала. Я не обращал на это внимание. Просто не хотел. Попыток встреч со мной никто не предпринимал. И последней каплей стал вышедший фильм, в котором Сергей Жуков решил меня окончательно затоптать и закатать в асфальт. Это очередное действие, порочащее мое имя и деловую репутацию. Что я еще могу сказать?

Эти вопросы он не закрывает и не хочет закрывать, его гордыня не позволит ему это сделать. У меня такое впечатление, что он сменил прошивку у себя в мозгу и решил, что это для него правильная реальность того, что было в те времена, — в целях сделать себя правым. Но у меня, в отличие от него, очень острая память о событиях прошлого. Я помню все и говорю об этом все прошедшие 25 лет. Я никогда не меняю свои показания и не передергиваю события. Так что вопрос может решиться только так — это публичные извинения передо мной и моей семьей за то, что было сделано, и то, что делается им все последние годы, а также за антигероя Шалаева в его фильме вымышленный злобный продюсер в фильме «Руки Вверх!». Это моральная сторона вопроса. А есть еще и материальная. И ее тоже придется решать. Это раньше механические права ничего не стоили, а сейчас другая реальность. Хочет этого Сергей или нет, но мы с ним навсегда связаны. Такая вот квантовая запутанность .

close Андрей Маликов и группа «Руки Вверх» в Челябинске, 1997 год Личный архив Андрея Маликова

— Почему, на ваш взгляд, бывшие друзья, коллеги и партнеры дошли до судов? Какими они были в начале вашего сотрудничества и как изменились за эти годы?

— Почему так случилось? Потому что сегодня «Руки Вверх!» — это большой ресурс, за этим стоят очень большие деньги, а также заинтересованные структуры и лица. А жадность, как мы знаем, безмерна. Плюс Сергей передавал свои права множеству лиц и компаний. И когда речь идет об очень больших деньгах, память и совесть отключаются. А вот когда они были молодыми, голодными и готовыми на все, то жадно ловили каждое мое слово, слушали и впитывали, как я вместе с моей женой Любой в течение полугода настраивал их на нужную волну, предоставлял им все возможности, знакомил с нужными людьми, покупал аппаратуру, подключал нужных профессионалов, — это все забыто. Да, они меня обнимали, но когда начались большие деньги… Как говорится в пословице: сто рублей на троих делится, а вот миллион уже нет. Вот такая история: слава, жадность, гордыня и в конце предательство…

— Как вы познакомились с коллегами по «Руки Вверх!» и какие планы возлагали на совместную работу? Какие ваши ожидания не оправдались?

— Я с ними повстречался на тон-студии «Павиан Рекордс» Валерия Лобанова. Они были молодые, голодные, и нам было легко, потому что мы не знали, выстрелит наш проект или не выстрелит. Но у нас выстрелило, еще как выстелило! Ожидания у меня были очень большие. Я верил в них, я жил этим проектом, я горел и болел этим. Я отдал им всю свою энергию, весь опыт, который у меня до них был в шоу-бизнесе. Они этим воспользовались и в 1999 году сделали то, что они сделали. Подлое, циничное бегство в сговоре и при поддержке третьей стороны и аффилированных лиц и гадкая месть с применением грубой силы. Под удар, конечно, поставили меня и мою семью. И в этот момент все мои ожидания, мечты, вера в них и планы на будущее были уничтожены и выкинуты на помойку. Вот и все по существу вопроса. Берешь молодого начинающего артиста, птенца, учишь его летать, поднимаешь до небес — и он, оперившись, взлетает до небес, забывает обо всем и начинает [испражняться] тебе на голову…

— В какой момент дружба закончилась? Что стало причиной?

— Это началось в 1998 году. Они уже тогда искали варианты уйти от меня. Мне об этом намекали коллеги по цеху, но я не верил. А причина? Им стало мало денег, хотя у них все было в достатке. Я же говорю: жадность не имеет границ. И они договорились с третьей стороной за моей спиной. Хотя все можно было обсудить и решить, поделить, подписать и разойтись как цивилизованные люди. Нет, им нужно было по беспределу, как это делалось в 90-е годы. В результате они смалодушничали и сделали это. Плюс третья сторона. Всегда были наушники, которые дули им в уши. У нас в шоу-бизнесе так всегда было. Это наши подковерные игры и интриги, которые были, есть и будут всегда. Как только становишься популярным, всегда кто-то подползает и начинает все разваливать изнутри, сея сплетни и интриги, чтобы потом прибрать к рукам, пользоваться и управлять, а ты даже не видишь этого, потому что веришь в своих подопечных, как в себя самого, и исключаешь возможность предательства. К сожалению…

close Андрей Маликов и группа «Руки Вверх» с наградами Личный архив Андрея Маликова

— На каких условиях возможно примирение?

— Публичные извинения передо мной, моей женой и детьми. То же самое по фильму, в котором меня изобразили демоном, бандитом, мошенником и беспредельщиком. Я в шоке от того, что у Сергея такие проблемы с головой и памятью.

— Что вы в целом думаете о байопике про «Руки Вверх!»? С чем категорически не согласны?

— Все перевернуто с ног на голову: даты, времена, события, квартиры, дошираки… Вот, пожалуйста, вам сцена из фильма. Аэропорт, они прилетают почему-то из Екатеринбурга зимой. Только это была не зима и не Екатеринбург. Летели они из Сочи 2 августа 1999 года. Что же с памятью твоей стало, Сергей? Забыл, как все было? Последняя сцена фильма, где на встрече Жуков обвиняет меня в получении от канала «MTV Россия» по $50 тыс. за каждый эфир клипов — это вообще полный бред, абсурд и циничная, наглая ложь. Борис Зосимов, основатель телеканала, недавно это мне подтвердил.

Первый Новый год, 1998-й. Накрыли громадный стол в квартире, что я им снимал. Сергей встает, благодарит меня и рассказывает, как за год до этого и встречи со мной он говорил: «Лех, снимай колбасу на камеру, а то в будущем году жрать нечего будет, будем на колбасу по телевизору смотреть!» Так что рассказ про дошираки — еще одна циничная ложь. Едва началась гастрольная деятельность, все у них появилось. И квартира роскошная снята, и холодильник забит, и костюмы, и музыкальные инструменты, и поездки за границу. Тенерифе, Париж, Амстердам, а Маликов из-за руля не вылезал! Потому что интернета тогда не было, мне нужно было все делать и доставлять лично: афиши в полиграфии сделай, отвези и отправь поездом организаторам в нужный город, диски передай, бетакамы (формат видеокассет) на телевидение передай. Крутишься без остановки, а вечером просто выпадаешь из машины без сил. Это колоссальная работа, и молодому поколению этого уже не понять. Тогда была аналоговая эпоха, а в нулевые годы пришел интернет и перевернул весь мир.

Так что я категорически не согласен с демоническим образом продюсера-бандита в этом фильме. И уверен, что Жуков намеренно изменил фамилию, чтобы я не смог подать иск о защите чести и достоинства в суд на него и кинокомпанию. Хотя все, кто имеет отношение к отечественному шоу-бизнесу, знают, что создателем и первым продюсером группы «Руки Вверх!» был Андрей Маликов.

close Андрей Маликов Личный архив Андрея Маликова

— Расскажите о ваших главных проектах в настоящее время. Могут ли поклонники ждать ярких релизов в Новом году?

— Мой главный проект — группа «Мираж», а также мои дочери Ханна и Александра Маликовы. И я здесь не строю каких-то глобальных планов, потому что рынок совершенно изменился. В 90-е все было иначе. А сейчас в этом океане музыки пробиться наверх можно только с очень серьезной материальной поддержкой и большой командой, которая тебе в этом будет помогать. После истории с «Руки Вверх!» я очень осторожно отношусь к предложениям работать с новыми проектами. Лучше жить спокойно и заниматься любимым делом с людьми, которые тебя уважают и ценят. Я имею в виду группу «Мираж» — Екатерину Болдышеву и Алексея Горбашова, Андрея Литягина и всех наших музыкантов группы, которых ценю и бесконечно уважаю за доверие и как лучших профессионалов нашего шоу-бизнеса.

— Какие планы у группы «Мираж» на новогодние праздники? Высокая ли у них загруженность?

— Мы работаем вместе уже восемь лет. Группа постоянно выступает. Конечно, это не 30 концертов в месяц, мы ведь не молодеем. Но гастролируем размерено и постоянно.

— Кто чаще всего приглашает группу на корпоративы? Если не секрет, сколько в среднем это стоит?

— Сумму гонорара я, конечно, раскрывать не буду. Это исключительно конфиденциальная, деловая информация. Нас приглашают состоятельные люди за 50, выросшие на песнях группы «Мираж» и сохранившие добрые воспоминания об этой музыке, эпохе конца 80-х и начала 90-х годов. Это те, кто взрослел вместе с нами и песнями группы. Хотя, надо сказать, после выхода сериала «Слово пацана» к нашим поклонникам примкнуло множество молодежи!