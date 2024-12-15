В Москве зафиксировали январские сугробы, высота которых местами увеличилась до 26 см. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что сугробы зафиксировали на шести метеостанциях региона. За прошлые сутки на базовой метеостанции ВДНХ выпало 5 мм осадков, что составляет 10% от месячной нормы. В Подмосковье столько же выпало в Волоколамске, Дмитрове и Павловском Посаде, а больше всего — в Ново-Иерусалиме и Пушкине — 6 мм, Клине и Долгопрудном — 7 мм.

В итоге после обильных осадков высота сугробов на ВДНХ составляет 19 см, норма 15 см, Балчуге – 16 см, МГУ – 18 см, в Тушино – 26 см. Однако такая высота сугробов характерна для середины января, отметил эксперт. Самые высокие январские сугробы в Волоколамске и Клину – по 29 см, в Дмитрове – 27 см, Ново-Иерусалиме – 23 см, Подмосковной – 20 см.

Тишковец отметил, что наименьший снежный покров зафиксирован на юге и востоке Подмосковья. Он предупредил, что в ближайшие 36 часов снегопады продолжатся и снежный покров вырастет еще на 2–5 см.

Ранее в азиатской части России спрогнозировали температуру выше нормы.