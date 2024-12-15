Экс-руководство WorldSkills обвинили в хищении 130 млн на нацпроекте «Демография»

Экс-руководителей «Агентства развития профессий и навыков» (WorldSkills Russia) обвиняют в хищении свыше 130 млн рублей, которые были получены из бюджета в рамках нацпроекта «Демография», сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко. Его слова приводит ТАСС.

«Задокументировано хищение бюджетных средств на сумму более 130 млн рублей, выделенных автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia в рамках нацпроекта «Демография», — сказал генерал-лейтенант.

Он добавил, что в настоящее время под арестом по делу находятся директор дивизиона Агентства стратегических инициатив и административный директор АНО WorldSkills Russia.

В августе суд продлил арест гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова и руководителя аппарата гендиректора Данира Мухаметзянова. Их задержали 20 июня по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Если мужчин признают виновными, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее Хинштейн высказался о хищениях при укреплении границы в Курской области.