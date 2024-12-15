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В Мелитополе почтили память журналистов, погибших в ходе боевых действий

В Мелитополе прошла церемония в память о погибших на фронте журналистах

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российские журналисты, которые в настоящее время находятся в Запорожской области, почтили память погибших в ходе боевых действий коллег. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Из материала следует, что траурное мероприятие состоялось в историческом парке «Россия — моя история» в городе Мелитополе. В том числе среди гостей были глава Союза журналистов Запорожской области Анна Москалец и заместитель руководителя администрации населенного пункта.

На церемонии они почтили память журналистов газеты «Известия» Семена Еремина, Бориса Максудова и Ростислава Журавлева. Также участники мероприятия вспомнили военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) и Дарью Дугину.

«Война за правду идет острее, чем обычная», — отметила Москалец в ходе церемонии.

Мероприятие завершилось минутой молчания.

15 декабря официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сделала заявление, приуроченное к Дню памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Она выразила уверенность, что в конце концов все виновные в гибели сотрудников российских средств массовой информации понесут заслуженное наказание.

Ранее в ООН высказались об убийствах российских журналистов, совершенных украинской стороной.

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