Никто не хочет любви: почему россияне отказываются от отношений?

Более четверти россиян признались в отсутствии влечения к противоположному полу. Таковы данные исследования, посвященного личной жизни наших граждан. И не сказать, что это открытие такое уж обескураживающее. Многие о том, что им никто не нужен, заявляют вполне открыто. Мужчины рассказывают, как здорово быть свободным от гормонального морока и жить соло, женщины пополняют ряды движения boysober и ходят на свидания… с собой. Но отчего так? Что отталкивает представителей разных полов друг от друга?

Правда же, как только зайдет где речь о мужском и женском, о разных там превратностях любви, о будущем института семьи, так обязательно прибегут товарищи, кричащие, что им никто не нужен, размахивающие транспарантами, на которых крупными буквами написано что-то про независимость и самодостаточность, и уверяющие, что только в одиночестве они нашли наконец свое счастье. Казалось бы, зачем так голосить? Отыскали наилучшую для себя форму существования, обрели гармонию в жизни? Прекрасно! Но что вы тут делаете? Зачем вы пытаетесь кому-то что-то доказать?

А засада в том, что эти самодостаточные и независимые, эти великие отшельники, эти умудренные анахореты не только хотят зачем-то заявить о себе миру, они еще и жаждут обратить в свою веру других. Зачем им, удалившимся от мира страстей, другие, совершенно непонятно, но они никогда не покидают ни одно собрание без проповеди. И вот что интересно: агитационная программа каждого такого индивидуалиста почему-то не отличается оригинальностью. Некоторые различия прослеживаются разве что по гендерному признаку.

Дамы обычно живописуют свободу от эмоционального обслуживания и кухонного рабства, необходимости прихорашиваться и покупать дорогое белье, разбросанных носков и оставленных в самых неподходящих местах чашек, пьяных дебошей и чужих долгов. «А полочку, — добавляют счастливые освобожденные, — и мастер по вызову прибить может». Рыцари хвастаются, что давно освоили доставку еды и клининг, что никто больше не покушается на их кошелек и не гонит на вторую работу, что эмоции и вдохновение они черпают в увлечениях, а не феях, в которых все, чего ни коснись, обман — от ресниц и ногтей до смеха над их шутками в начале знакомства.

Вот вроде бы живем в XXI веке. Какие к черту полочки? Какой нафиг клининг? Технический и экономический прогресс давно облегчил быт большинства людей. Да и разве двое нужны друг другу исключительно для оптимизации ведения хозяйства? Речь ведь совсем о другом.

«А и другого ничего не надо!» — добавляют убежденные одиночки. «Гормоны уже не туманят взор, — признается на голубом глазу какой-нибудь гражданин, которому нет еще и сорока. — Все это скучно, всегда одно и то же. И все ужасно переоценено. Ухаживания, цветы, рестораны. И ради чего? Прямо скажем, удовольствие сомнительное. А потом еще будут попытки затолкать пузом в загс. Я лучше бесплатно кино посмотрю». И ведь не врет, кино (большей частью немецкое) действительно иным нашим доблестным рыцарям заменяет радость человеческого общения. Женщины тоже не отстают. «Фи, — морщатся они, — ради пары минут невнятных движений столько мороки! Уж лучше правда воспользоваться продукцией специализированных магазинов — хоть результат гарантирован. А потом книжку спокойно почитать можно».

Это же воплощенный «Антисексус» Андрея Платонова. Фантастический мир, выдуманный писателем в 1926 году. В той странной Вселенной мужчин и женщин тоже развело какой-то невидимой силой по разным углам, и они не могли смотреть из этих углов друг на друга без страха: любое взаимодействие означало неминуемый ущерб. А физиология, а банальное любопытство как же? Но «Мир не производит даже желания наслаждения, когда нет возможности получить это последнее». Однако на помощь несчастным (или все же счастливым освобожденным?) приходят предприимчивые коммерсанты: возвращая людям желание рациональными доводами о здоровье и предлагая способ безопасного его удовлетворения. Так мир захватывают специальные приборы, дарящие наслаждение без участия второго человека. И ста лет не прошло, а мы видим эту реальность наяву.

Хотя речь по-прежнему о другом. Ведь не сексом единым. Куда важнее — следствием чего он является. Сам по себе он действительно не интересен. Больше того, не существует никакого sex only. Именно это, кстати, подтверждают данные исследования аналитического центра НАФИ.

Вот статистика. 22% молодых людей (18–23 года) заявили о полном отсутствии секса в жизни. При этом 30% зумеров связывают это с проблемой недопонимания и недостатка коммуникации между возможными партнерами. 51% респондентов всех возрастов отметили наличие проблем в сексуальных отношениях, среди которых преобладают отсутствие влечения (53%). Люди ничего не хотят. Но почему не хотят? Мужчины чаще сталкиваются с психологическими трудностями: недопониманием со стороны партнерши (29%), страхами и комплексами (23%), а женщины чаще испытывают физиологические трудности, например, отсутствие оргазма (45%). А отчего психологические трудности и отсутствие оргазма? А потому что 40% опрошенных признались, что избегают обсуждения сексуальных проблем с партнером, а каждый четвертый вообще игнорирует эти проблемы.

В общем, не в физиологии вовсе дело — люди разговаривать разучились. В лучшем случае пытаются договариваться. По-деловому. На берегу. И поэтому свидания становятся неотличимыми от собеседований. И поэтому опять ничего не клеится. А вот разговаривать — это совсем непонятно как. А без разговоров невозможна никакая близость: ни телесная, ни душевная. Впрочем, почему ни-ни? Обе ж вместе идут. Тогда и секс яркий, захватывающий. А если по отдельности, это уже не секс, а медицинская процедура какая-то. А большинство из нас с детства боится всяких врачебных манипуляций. Конечно, от такого хочется откосить.

От неумения разговаривать с другим, всматриваться в другого и все остальные проблемы. И куча застрявших в голове шаблонов: все эти меркантильные хищницы и страшные абьюзеры, женская пилежка и мужская бытовая инвалидность, носки, борщи и носки в борщах. А мир-то разный, и люди разные. И их вообще-то интересно узнавать.

Да, бывают периоды, когда вообще не до романтических глупостей. Едва ли хорошая идея регистрироваться в дейтинговых приложениях сразу после развода или еще какой личной драмы и обрушивать на ничем не повинных людей все свои обиды и травмы. Вряд ли напишется прекрасная история любви, когда других проблем выше крыши: на работе не ладится, долги растут, дети болеют — лучше бы сначала разгрестись. Но за осенью и зимой все равно приходит весна, так чего ей противиться? С весной лучше, чем без нее. С людьми лучше, чем одному.

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