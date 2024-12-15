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Росморречфлот назвал причину крушения двух танкеров в Керченском проливе

Росморречфлот: два танкера потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма

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Телеграм-канал «shot_shot»

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

«На борту судов находятся команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводится спасательная операция. К судам направились два буксира и два вертолета. Также силы ФГБУ «Морспасслужба» и МЧС России принимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что танкеры пробили морские волны. Сперва пострадал танкер «Волгонефть-212», который перевозил четыре тонны мазута. Через час волны повредили «Волгонефть-239».

По информации Telegram-канала Baza, в настоящее время спасатели эвакуировали с танкеров восемь человек. Помощи ждут еще 19 моряков, утверждают журналисты.

Ранее Mash сообщил подробности о терпящем бедствие российском танкере.

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