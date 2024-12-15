Кадыров прокомментировал попытку атаки дронов ВСУ в Грозном

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал утреннюю атаку беспилотников ВСУ на Грозный.

По его словам, город попытались атаковать три беспилотника, но два из них сбили средствами ПВО. Третий дрон упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по республике.

В результате инцидентов пострадавших зафиксировали, отметил глава республики.

Очевидцы рассказали, что услышали звуки взрывов в городе 15 декабря примерно в 7:45.

В ночь на 12 декабря жители Грозного также заявили, что в городе раздались звуки взрывов. Их зафиксировали около 00:55 (совпадает с мск).

Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что административный центр региона подвергся атаке дрона. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один БПЛА над казармами специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова в Грозном. В результате четыре бойца, находившиеся в карауле, получили легкие ранения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали атаку дрона на Грозный.