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Россиянам станет проще узнать историю эксплуатации машины перед покупкой

На российском сервисе продажи автомобилей обновилась функция отчета о машине

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Yevhen Rehulian/Shutterstock/FOTODOM

На «Авто.ру» обновилась функция «поделиться отчетом», благодаря которой пользователи смогут получить совет или консультацию подборщика, сообщает пресс-служба сервиса.

Отчет поможет потенциальным покупателям автомобиля с пробегом сократить время на поиск информации об истории эксплуатации машины.

Также на «Авто.ру» изменилась структура отчетов. Как показал опрос, проведенный сервисом, для пользователей самыми важными разделами стали «Повреждения в ДТП», «Страховые расчеты», «Сведения о пробеге» и «Статус по юридическим ограничениям».

После обновления отчета на сервисе эти блоки вынесли в переднюю часть.

Также на главной странице сервиса теперь собраны подсказки по каждому блоку.

Напомним, с помощью отчета «Авто.ру» пользователи могут узнать историю владения и эксплуатации автомобиля перед покупкой, вводя регистрационный или VIN-номер. Информация собирается из различных источников.

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