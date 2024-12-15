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Спасатели начали эвакуировать моряков с тонущих танкеров в Керченском проливе

Baza: с потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе спасли восемь человек

Восемь человек спасли с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в акватории Керченского пролива. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации журналистов, всего на судах находились 27 членов экипажей. В настоящее время помощи ждут 19 моряков.

«На данный момент спасены восемь человек: их забирают с помощью вертолета. Пока ни у кого из спасенных травм нет», — говорится в материале.

В публикации подчеркивается, что танкеры перевозили более восьми тысяч тонн мазута. При этом из-за ЧП нефтепродукты могут вылиться в Керченский пролив.

15 декабря Telegram-канал SHOT написал, что два судна в Керченском проливе потерпели крушение. Речь шла о танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Морские волны пробили суда в нескольких километрах от берега, уточнили журналисты.

Позже пресс-служба МЧС РФ заявила, что к месту ЧП направился вертолет Ми-8 с сотрудниками экстренных служб на борту. Кроме того, из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир «Меркурий».

Ранее в акватории реки Большая Невка в Санкт-Петербурге затонул пассажирский теплоход.

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