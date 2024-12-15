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Нарышкин оценил кандидата Трампа на пост главы ЦРУ

Нарышкин назвал профессиональным человеком кандидата Трампа на пост главы ЦРУ

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Пресс-служба Российского исторического общества

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не знаком с Джоном Рэтклиффом, которого Дональд Трамп выдвинул на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), но назвал его профессиональным человеком. Его слова передает РИА Новости.

«Нет, не знаком, но знаю, что человек профессиональный. Так что, ждем решения», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос агентства, знаком ли он с кандидатурой на должность главы ЦРУ.

Рэтклифф занимал пост главы американской национальной разведки во время первого президентского срока Трампа.

О его выдвижении команда республиканца сообщила в ноябре. Если его назначат на эту должность, то Рэтклифф станет первым человеком, занимавшим оба ключевых поста в сфере американской разведки.

Команда Трампа заявила, что Рэтклифф «разоблачил ложь» предвыборной кампании Хиллари Клинтон о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года, а также «говорил правду» о скандальной информации, найденной в ноутбуке Хантера Байдена.

Ранее Нарышкин заявил, что не обсуждал с директором ЦРУ удары Украины по РФ.

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