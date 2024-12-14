«Шанс сыграть по-настоящему». Что известно о новом президенте Грузии Кавелашвили

Избранным президентом Грузии стал экс-футболист владикавказской «Алании» Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом на пост президента, который в Грузии выполняет представительские и исполнительные функции – руководит страной глава правительства. Кавелашвили и его партия «Сила народа» на недавних выборах шли в союзе с правящей «Грузинской мечтой». Коалиция набрала более 50% голосов. Что известно о новом президенте Грузии – в материале «Газеты.Ru».

Кавелашвили оказался первым в истории страны президентом, которого избирали не граждане напрямую, а выборщики по принципу 150+150. Половина выборщиков – от грузинского парламента, половина – от представителей регионов Грузии. В коллегию входят также депутаты от Абхазии, являющейся частью Грузии по грузинской конституции. Хотя Тбилиси не имеет прямого контроля над Абхазией с 1992 года.

Ранее Кавелашвили выступал за сборную Грузии по футболу. Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Михаил «на протяжении многих лет защищал достоинство Грузии».

Кавелашвили родился в 1971 году в Болниси на юго-востоке Грузии. Высшего образования у нового президента страны нет, хотя в 1989 году он поступал на экономический факультет Тбилисского университета.

В каких футбольных клубах играл новый президент Грузии Кавелашвили

Михаил – профессиональный футболист, карьеру спортсмена начал в 1980-х годах в тбилисском «Локомотиве».

В 1988 году Кавелашвили перешел в знаменитое тбилисское «Динамо» и несколько раз был в составе клуба чемпионом страны. В 1995 году, после распада СССР, Кавелашвили перешел в российский ФК «Спартак-Алания» и стал играть под руководством тренера Валерия Газзаева.

Будучи игроком «Алании», Кавелашвили стал победителем чемпионата России, лучшим бомбардиром клуба – с 12 голами в 24 матчах. В 1996 году он за €2 млн Кавелашвили перешел в английский «Манчестер Сити», и забил гол в первом же матче против «Манчестер Юнайтед».

Англичане дали грузину из-за трудно выговариваемой фамилии прозвище «Кавз». А одноклубники и болельщики называли его еще в России «Кавел».

Впрочем, сезон для «МанСити» оказался неудачным, и игрока передали в аренду «Грассхопперу» из Швейцарии. В составе этого клуба Кавелашвили также выиграл национальное первенство.

До июля 2004 года грузинский нападающий играл за разные швейцарские клубы: «Цюрих», «Люцерн», «Сьон». Однако после его вновь арендовала «Алания», он год проиграл во Владикавказе, после чего вновь вернулся в швейцарский футбол, и закончил карьеру игрока в 2006 году в «Базеле».

46 матчей Кавелашвили сыграл за грузинскую национальную сборную, забив девять голов на международных турнирах. После завершения карьеры игрока, бывший бомбардир стал тренером с лицензией УЕФА категории B.

Как футболист Кавелашвили стал депутатом и президентом

В 2015 году Михаил Кавелашвили хотел участвовать в выборах президента Федерации футбола Грузии, но не смог баллотироваться из-за отсутствия у него высшего образования. Отменить решение федерации он пытался через суд, но не преуспел. Спустя год Кавелашвили был избран в грузинский парламент от «Мечты», и переизбран депутатом от партии Иванишвили в 2020 году.

Кавелашвили в 2022 году вышел из «Грузинской мечты» и создал общественную организацию «Сила народа» с более резкой антизападной позицией.

Он и его соратники подготовили вместе с «Грузинской мечтой» нашумевший законопроект об иностранных агентах. Принятие этого закона приостановило прием Грузии в Евросоюз.

Кроме того, Михаил Кавелашвили осенью 2024 года публично одобрил принятый парламентом Грузии закон о запрете пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и смены пола. По его словам, мера направлена на защиту молодежи прав человека.

Вскоре его «Сила народа» из общественного движения стала партией и на недавних парламентских выборах шла в союзе с «Грузинской мечтой». Коалиция набрала более 50% голосов, но лидеры оппозиции и президент Саломе Зурабишвили не стали признавать прошедшие выборы. В Грузии вспыхнули массовые акции протеста и столкновения с полицией.

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Кандидатом на пост президента Грузии Кавелашвили был назван в конце ноября 2024 года. По словам основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, именно бывший футболист сможет полностью восстановить «временно утраченное» достоинство должности грузинского президента.

«Миша — настоящий патриот своей страны, он не случайно выдвинут. Он был у меня в «Алании» и проявил себя с самой лучшей стороны: и с человеческой точки зрения, и как большой профессионал, который получил приглашение в «Манчестер Сити», а затем вернулся в Грузию», — заявлял бывший тренер Кавелашвили Валерий Газзаев.

Кавелашвили женат, у него четверо детей (один – от первого брака его жены). Он вместе с братьями Махатадзе создал в Швейцарии компанию, которая занимается нефтеторговлей, которую начали ликвидировать в 2020 году из-за банкротства. Из имущества у нового президента Грузии задекларирован только гараж.

В 1999 году Калавешвили в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о курьезном знакомстве с президентом ФИФА Зеппом Блаттером.

«Блаттер живет в Цюрихе, дружит с президентом нашего клуба и не пропускает ни одной нашей домашней игры. А однажды мы обедали в одном ресторане. Проходя мимо, я поздравил его с избранием президентом ФИФА, на что он ответил по-русски: «Большое спасибо».

А в 1997 году рассказал, что он – оптимист по натуре. «Исходя из моего характера и моей профессии, у меня нет иного пути; чем доказать всем: мой футбол еще впереди. Я надеюсь, что жизнь мне даст еще один шанс сыграть по-настоящему, и уж его-то я использую...»