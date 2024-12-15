За прошедшие сутки украинские войска потеряли более 400 солдат в ходе боев в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Помимо личного состава, вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились двух БМП, одного танка, трех бронемашин, семи легковых автомобилей, трех арторудий и 10 минометов. Не обошлось без пленных: пять солдат ВСУ сдались российским военным.

Всего с начала вторжения в Курскую область украинская армия потеряла свыше 40,8 тысячи военнослужащих, 241 танк, 180 БМП и сотни единиц другой техники.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее стало известно, что ВСУ используют тероборону под Курском в качестве приманки для российских военных.