Минобороны сообщило о поражении бригад ВСУ в Курской области

Российские войска продолжают отражать вторжение ВСУ в Курскую область. Нанесено поражение нескольким украинским подразделениям в регионе, заявило министерство обороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям... ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаева-Дарьино, Павловка, Погребки, Русское Поречное, Свердликово и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, были отражены две контратаки украинских штурмовых групп.

В Минобороны добавили, что ВС РФ ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии также поразили технику и живую силу ВСУ в районах нескольких населенных пунктов в Сумской области Украины.

13 декабря ведомство сообщало, что российские военные освободили три населенных пункта в Курской области: Плехово, Дарьино и Новоивановка.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.