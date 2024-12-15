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Стало известно, что произойдет с Арктикой к 2050 году

ААНИИ: лед в Арктике не исчезнет до середины века

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Shutterstock/Andrei Stepanov

Исчезновения льда в Арктике, ожидаемого к середине века, не случится, условия будут примерно такими же, как сейчас. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Там отметили, что на период 2030–2050 годов придется фаза понижения температуры воздуха.

«Даже в самый «легкий» год акватория арктических морей будет свободна ото льда только с августа по октябрь. На период 2030–2050 годов придется фаза понижения температуры воздуха в ходе 70-летнего колебания. Ледовые условия в арктических морях будут близкими к современным», — говорится в сообщении.

До этого эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что в 2027 году лед в Северном Ледовитом океане может растаять, однако лишь на день и с вероятностью 3%. В оценочном докладе Росгидрометцентра об изменениях климата, опубликованном в 2022 году, сообщалось о возможном таянии льда в Арктике на один день с вероятностью в 5% в 2030-е годы.

Ранее ученые нашли циркуляцию токсичных «вечных» химикатов в водах Арктики.

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