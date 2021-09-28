Сенат США допросит главу Пентагона по поводу вывода войск из Афганистана

Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета главнокомандующих Марк Милли вызваны в Сенат для дачи показаний по поводу вывода американских войск из Афганистана. Как сообщает Daily Mail, военные во вторник дадут показания перед комитетом Сената по вооруженным силам.

Ожидается, что военачальников будут спрашивать об обстоятельствах экстренного вывода войск и прогнозах по поводу захвата Афганистана талибами (организация запрещена в России). Кроме того, сенаторы потребуют отчет об обстоятельствах гибели 13 американских военнослужащих во время теракта.

Кроме того, Милли могут спросить о звонке в Китай с предупреждением о возможном нападении со стороны США во время штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа 6 января.

В среду намечены слушания в комитете палаты представителей по делам вооруженных сил. Кроме Остина и Милли показания даст глава Центрального командования генерал Фрэнк Маккензи.

Ранее сообщалось, что генерал Марк Милли встретился с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Встреча состоялась 22 сентября 2021 года в Хельсинки. По данным американских СМИ, на ней, в частности, обсуждалось использование российских военных баз в Центральной Азии для подавления террористической активности в Афганистане.