Эволюция Канье Уэста: как рэпер подчинил индустрию моды

Стиль Канье Уэста эволюционирует с выходом каждого его нового альбома. Проследить это развитие можно начиная с релиза College Dropout, выпущенного в 2004 году, когда рэпер предстал перед зрителями в стиле преппи (от англ. — preppy), соединенном с элементами «черной» культуры, и заканчивая нынешней презентацией альбома Donda, на которую исполнитель надел авангардные вещи.

Эстетические предпочтения Канье могут вызывать разногласия, но он серьезно влияет на модные тенденции. В отличие от других своих коллег — например, рэпер Трэвис Скотт тоже выпускает коллекции с Doir, Nike, но до сих пор так и не стал «иконой» модного мира.

Нетипичный вкус Канье и особое отношение к высокой моде и уличной культуре привело его к сотрудничеству с Adidas, Nike, Louis Vuitton, Gap. И даже когда начинающие рэперы становятся влиятельными инфлюенсерами для нового поколения, значимость Канье не снижается.

Образы певца так или иначе всегда проникают не только на рынок люкса, но и масс-маркета, и люди, да и бренды, начинают ему подражать. Трудно представить молодого человека, который бы не хотел кроссовки Yeezy, футболку с ротвейлером Givenchy (рэпер надевал во время тура с альбомом Watch The Throne) или его культовый мерч The Life of Pablo, а еще свитера Polo Bear, маски для лица Maison Margiela и теперь огромные пуховики Yeezy х Gap.

Через пару дней Канье Уэст обещает выпустить новый альбом Donda, посвященный его покойной матери, а это значит, что рэпер запускает следующую веху в развитии своего стиля, которое можно проследить в соответствии с дискографией.

The College Dropout

В 2004 году Канье Уэст представил свой первый альбом The College Dropout. И сразу привлек внимание нарядами, не типичными для рэпера. Яркие поло с отложным воротником, блейзеры, рюкзак Louis Vuitton, свитеры Polo Bear — характерные черты стиля Уэста, хотя в то время все его коллеги одевались в мешковатые футболки и безразмерные джинсы.

Late Registration

В следующем году исполнитель решил уже не играть в мальчика из колледжа и обратился к стилю 70-х. Он начал носить хорошо сшитые смокинги и костюмы, рубашки, открывающие грудь, свитеры с воротниками и большие солнцезащитные очки-авиаторы. Расцветом этого «модного периода» в жизни Канье стал его клип Touch the Sky, где он снимался с густыми бакенбардами, в розовой рубашке и белых костюмных брюках.

В середине нулевых Канье получает признание в музыкальной сфере и понемногу начинает заниматься дизайном одежды.

Graduation

Новый альбом Graduation — начало отношений с высокой модой. С 2007 года рэпера начали замечать в компании Марка Джейкобса, Карла Лагерфельда, Такаси Мураками; он стал посещать Недели моды. Исполнитель перестал общаться к архивным коллекциям, и его образ стал более современным. Неоновые цвета и светодиодные элементы (вспомним выступление исполнителя на премии «Грэмми» с группой Daft Punk) стали отличительными чертами исполнителя, а в моду он ввел шарф куфию (мужской головной платок, популярный в арабских странах) и очки Shutter Shade — очень неудобные в носке, но это не мешало поклонникам Канье скупать подобные аксессуары.

close 100% Канье Уэст, 2007 год Matt Sayles/AP

808s & Heartbreak

Следующий релиз 808s & Heartbreak и обращение к прошлому. Классические костюмы и белые рубашки — таким Канье больше не будет никогда. С выходом нового альбома Уэст получил очередную дозу популярности и официально стал сотрудничать с мировыми брендами. В то время исполнитель выпустил первые кроссовки Air Yeezy совместно с Nike и разрабатывал свой бренд одежды Pastelle, который так и не увидел свет. Друзьями Уэста становятся дизайнеры Вирджил Абло и Крис Джулиан.

close 100% Канье Уэст, 2008 год Chris Pizzello/AP

My Beautiful Dark Twisted Fantasy

Ярко-красный костюм Phillip Lim, который рэпер надел для презентации песни Runaway на церемонии MTV VMAs 2010, стал его визитной карточной на много лет. И именно тогда Канье Уэст был объявлен ярым поклонником люксовых брендов, и благодаря ему продажи Louis Vuitton, Givenchy, Celine взлетели.

В тот год на награждение премией BET Awards Канье появился с цепью, вошедшей в историю хип-хопа как одна из самых больших. На 24-каратном изделии была изображена голова египетского бога неба Хора.

В 2011-м исполнитель провел свой первый показ DW by Kanye West на Недели моды в Париже, но он стал провальным.

close 100% Канье Уэст на премии MTV Video Music Awards 2010 год Matt Sayles/AP

Yeezus

Выход шестого альбома музыканта в 2013 году ознаменован успехом рэпера в модной индустрии. Провокационный мерч Yeezus, отсылающий к непростым моментами в истории США и созданный вместе с художником Усом Лэнгом, был стремительно распродан.

В эпоху Yeezus Уэст ввел в моду армейские куртки, футболки с выцветшими принтами, потертые джинсы, заставил людей покупать дизайнерскую обувь Balenciaga Arena или Visvim FBT (тогда еще не было его Adidas Yeezy), а бренды масс-маркета, например, H&M, подражая стилю мужа Ким Кардашьян, заполняли прилавки вещами в эстетике гранж.

close 100% Канье Уэст на премии MTV Video Music Awards, 2015 год Matt Sayles/Invision/AP

The Life of Pablo

В 2016-м Уэст смог реализовать себя как дизайнер. Он выпустил линию спортивной одежды Yeezy (просторные футболки, бомберы и женские боди) в земляных оттенках. Показ коллекции Yeezy Season 3 прошел одновременно с презентацией нового альбома The Life of Pablo. На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке собралось больше 20 тысяч зрителей, а первые места заняли члены семейства Кардашьян и коллеги исполнителя — Трэвис Скотт, Pusa T, 2 Chainz и Tyga. С тех пор бренд Уэста стал одним из самых востребованных.

Ye

2018 год запомнился не только выходом альбома Ye, но и обострением психологических проблем исполнителя. Тогда рэпер сбавил обороты и, кажется, стал уделять минимум внимания своему образу. Однотонные рубашки и футболки, худи на замках, треники с кроссовками Yeezy Adidas, джинсы — так одевался хип-хоп исполнитель и в прошлом король эпатажа. Однако благодаря Уэсту тогда трендом стала эстетика минимализма.

close 100% Канье Уэст, 2018 год Global Look Press

Jesus Is King

В 2020-м Уэст увлекся религией и его образы стали походить на одеяния монахов — он начал носить туники и мантии. Во время президентской кампании он стал поклонником бронежилетов, которые спустя несколько сезонов все еще выпускают мировые бренды, например, 1017 ALYX и Calvin Klein. А еще он задал тренд на «рабочую» одежду.

Donda

Без модных новшеств не обошлась и презентация альбома Donda. Рэпер проводил ее дважды, а вот выпуск песен постоянно переносит, объясняя это тем, что хочет представить более качественный продукт. Пока треки оценить не удается, общественность занимается обсуждением внешнего вида звезды.

Брендами-поставщиками одежды для Канье стали Balenciaga во главе с Демной Гвасалией и Bottega Veneta с Дэниелом Ли.

Среди предметов его гардероба теперь — куртка Balenciaga с шипами, напоминающая броню дикобраза, и специальная одежда для охоты на медведей, которая будто бы была в ходу у сибиряков в XVIII веке.

Отдельно стоит отметить красный пуховик Yeezy x Gap Round Jacket, в котором исполнитель провел первую презентацию. Он тут же стал бестселлером и за сутки принес компании $7 млн.