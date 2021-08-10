Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Египте установят минимальные цены на «многозвездочные» отели 21:00
В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП... 20:58
Стали известны итоги встречи Карпина и Дзюба 20:57
В Турции обнаружили тело пропавшего россиянина 20:56
В НОК Белоруссии назвали нелепыми санкции со стороны США 20:37
Рогозин заявил, что космонавтов на МКС не заставят выходить в космос... 20:34
В РГСУ заявили, что отстранение ректора Натальи Починок носит формальный характер 20:28
Карпин провел встречу с Дзюбой 20:20
Губернатор Нью-Йорка Куомо заявил об отставке на фоне обвинений... 20:13
В Казахстане националисты устроили «языковые рейды» 20:12
Стиль

Эволюция Канье Уэста: как рэпер подчинил индустрию моды

Канье Уэст как двигатель продаж

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Канье Уэст на сцене, 2014 год

Канье Уэст на сцене, 2014 год

Joel Ryan/Invision/AP
Канье Уэст стал легендой не только в музыкальном мире, но и в модном. Мало кто знает, что перед запуском своего бренда Yeezy ему пришлось пережить несколько провалов, которые могли навсегда закрыть исполнителю путь в индустрию. В преддверии выхода нового альбома рэпера «Газета.Ru» вспоминает эволюцию его стиля.

Стиль Канье Уэста эволюционирует с выходом каждого его нового альбома. Проследить это развитие можно начиная с релиза College Dropout, выпущенного в 2004 году, когда рэпер предстал перед зрителями в стиле преппи (от англ. — preppy), соединенном с элементами «черной» культуры, и заканчивая нынешней презентацией альбома Donda, на которую исполнитель надел авангардные вещи.

Эстетические предпочтения Канье могут вызывать разногласия, но он серьезно влияет на модные тенденции. В отличие от других своих коллег — например, рэпер Трэвис Скотт тоже выпускает коллекции с Doir, Nike, но до сих пор так и не стал «иконой» модного мира.

Нетипичный вкус Канье и особое отношение к высокой моде и уличной культуре привело его к сотрудничеству с Adidas, Nike, Louis Vuitton, Gap. И даже когда начинающие рэперы становятся влиятельными инфлюенсерами для нового поколения, значимость Канье не снижается.

Образы певца так или иначе всегда проникают не только на рынок люкса, но и масс-маркета, и люди, да и бренды, начинают ему подражать. Трудно представить молодого человека, который бы не хотел кроссовки Yeezy, футболку с ротвейлером Givenchy (рэпер надевал во время тура с альбомом Watch The Throne) или его культовый мерч The Life of Pablo, а еще свитера Polo Bear, маски для лица Maison Margiela и теперь огромные пуховики Yeezy х Gap.

Через пару дней Канье Уэст обещает выпустить новый альбом Donda, посвященный его покойной матери, а это значит, что рэпер запускает следующую веху в развитии своего стиля, которое можно проследить в соответствии с дискографией.

The College Dropout

В 2004 году Канье Уэст представил свой первый альбом The College Dropout. И сразу привлек внимание нарядами, не типичными для рэпера. Яркие поло с отложным воротником, блейзеры, рюкзак Louis Vuitton, свитеры Polo Bear — характерные черты стиля Уэста, хотя в то время все его коллеги одевались в мешковатые футболки и безразмерные джинсы.

Late Registration

В следующем году исполнитель решил уже не играть в мальчика из колледжа и обратился к стилю 70-х. Он начал носить хорошо сшитые смокинги и костюмы, рубашки, открывающие грудь, свитеры с воротниками и большие солнцезащитные очки-авиаторы. Расцветом этого «модного периода» в жизни Канье стал его клип Touch the Sky, где он снимался с густыми бакенбардами, в розовой рубашке и белых костюмных брюках.

В середине нулевых Канье получает признание в музыкальной сфере и понемногу начинает заниматься дизайном одежды.

Graduation

Новый альбом Graduation — начало отношений с высокой модой. С 2007 года рэпера начали замечать в компании Марка Джейкобса, Карла Лагерфельда, Такаси Мураками; он стал посещать Недели моды. Исполнитель перестал общаться к архивным коллекциям, и его образ стал более современным. Неоновые цвета и светодиодные элементы (вспомним выступление исполнителя на премии «Грэмми» с группой Daft Punk) стали отличительными чертами исполнителя, а в моду он ввел шарф куфию (мужской головной платок, популярный в арабских странах) и очки Shutter Shade — очень неудобные в носке, но это не мешало поклонникам Канье скупать подобные аксессуары.

close
100%
Канье Уэст, 2007 год

Канье Уэст, 2007 год

Matt Sayles/AP

808s & Heartbreak

Следующий релиз 808s & Heartbreak и обращение к прошлому. Классические костюмы и белые рубашки — таким Канье больше не будет никогда. С выходом нового альбома Уэст получил очередную дозу популярности и официально стал сотрудничать с мировыми брендами. В то время исполнитель выпустил первые кроссовки Air Yeezy совместно с Nike и разрабатывал свой бренд одежды Pastelle, который так и не увидел свет. Друзьями Уэста становятся дизайнеры Вирджил Абло и Крис Джулиан.

close
100%
Канье Уэст, 2008 год

Канье Уэст, 2008 год

Chris Pizzello/AP

My Beautiful Dark Twisted Fantasy

Ярко-красный костюм Phillip Lim, который рэпер надел для презентации песни Runaway на церемонии MTV VMAs 2010, стал его визитной карточной на много лет. И именно тогда Канье Уэст был объявлен ярым поклонником люксовых брендов, и благодаря ему продажи Louis Vuitton, Givenchy, Celine взлетели.

В тот год на награждение премией BET Awards Канье появился с цепью, вошедшей в историю хип-хопа как одна из самых больших. На 24-каратном изделии была изображена голова египетского бога неба Хора.

В 2011-м исполнитель провел свой первый показ DW by Kanye West на Недели моды в Париже, но он стал провальным.

close
100%
Канье Уэст на премии MTV Video Music Awards 2010 год

Канье Уэст на премии MTV Video Music Awards 2010 год

Matt Sayles/AP

Yeezus

Выход шестого альбома музыканта в 2013 году ознаменован успехом рэпера в модной индустрии. Провокационный мерч Yeezus, отсылающий к непростым моментами в истории США и созданный вместе с художником Усом Лэнгом, был стремительно распродан.

В эпоху Yeezus Уэст ввел в моду армейские куртки, футболки с выцветшими принтами, потертые джинсы, заставил людей покупать дизайнерскую обувь Balenciaga Arena или Visvim FBT (тогда еще не было его Adidas Yeezy), а бренды масс-маркета, например, H&M, подражая стилю мужа Ким Кардашьян, заполняли прилавки вещами в эстетике гранж.

close
100%
Канье Уэст на премии MTV Video Music Awards, 2015 год

Канье Уэст на премии MTV Video Music Awards, 2015 год

Matt Sayles/Invision/AP

The Life of Pablo

В 2016-м Уэст смог реализовать себя как дизайнер. Он выпустил линию спортивной одежды Yeezy (просторные футболки, бомберы и женские боди) в земляных оттенках. Показ коллекции Yeezy Season 3 прошел одновременно с презентацией нового альбома The Life of Pablo. На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке собралось больше 20 тысяч зрителей, а первые места заняли члены семейства Кардашьян и коллеги исполнителя — Трэвис Скотт, Pusa T, 2 Chainz и Tyga. С тех пор бренд Уэста стал одним из самых востребованных.

Ye

2018 год запомнился не только выходом альбома Ye, но и обострением психологических проблем исполнителя. Тогда рэпер сбавил обороты и, кажется, стал уделять минимум внимания своему образу. Однотонные рубашки и футболки, худи на замках, треники с кроссовками Yeezy Adidas, джинсы — так одевался хип-хоп исполнитель и в прошлом король эпатажа. Однако благодаря Уэсту тогда трендом стала эстетика минимализма.

close
100%
Канье Уэст, 2018 год

Канье Уэст, 2018 год

Global Look Press

Jesus Is King

В 2020-м Уэст увлекся религией и его образы стали походить на одеяния монахов — он начал носить туники и мантии. Во время президентской кампании он стал поклонником бронежилетов, которые спустя несколько сезонов все еще выпускают мировые бренды, например, 1017 ALYX и Calvin Klein. А еще он задал тренд на «рабочую» одежду.

Donda

Без модных новшеств не обошлась и презентация альбома Donda. Рэпер проводил ее дважды, а вот выпуск песен постоянно переносит, объясняя это тем, что хочет представить более качественный продукт. Пока треки оценить не удается, общественность занимается обсуждением внешнего вида звезды.

Брендами-поставщиками одежды для Канье стали Balenciaga во главе с Демной Гвасалией и Bottega Veneta с Дэниелом Ли.

Среди предметов его гардероба теперь — куртка Balenciaga с шипами, напоминающая броню дикобраза, и специальная одежда для охоты на медведей, которая будто бы была в ходу у сибиряков в XVIII веке.

Отдельно стоит отметить красный пуховик Yeezy x Gap Round Jacket, в котором исполнитель провел первую презентацию. Он тут же стал бестселлером и за сутки принес компании $7 млн.

close
100%
Канье Уэст на презентации альбома «Donda», 2021 год

Канье Уэст на презентации альбома «Donda», 2021 год

@stereogum/Twitter

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Развод на проценты: как отбиться от мошеннических денежных переводов
Эксперты рассказали, чем могут обернуться нежданные деньги на вашем счете
«Они гордятся плохими отношениями»: зачем Литва провоцирует Китай
Китай ответил на решение Литвы открыть представительство Тайваня отзывом посла
Зачем Байдену спецпредставитель по «Северному потоку — 2»
В России ожидают, что Амос Хохштейн продолжит давление на проект газопровода
В Казахстане националисты устроили «языковые рейды»
В РГСУ заявили, что отстранение ректора Натальи Починок носит формальный характер
Главврач больницы во Владикавказе, где погибли 11 человек, задержан
Родственник Путина снялся с выборов в Госдуму
Новости и материалы
В Египте установят минимальные цены на «многозвездочные» отели
В Минздраве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Стали известны итоги встречи Карпина и Дзюба
В Турции обнаружили тело пропавшего россиянина
В НОК Белоруссии назвали нелепыми санкции со стороны США
Рогозин заявил, что космонавтов на МКС не заставят выходить в космос в одних трусах
Карпин провел встречу с Дзюбой
Губернатор Нью-Йорка Куомо заявил об отставке на фоне обвинений в домогательствах
В Берлине учителя, расчленившего механика, заподозрили в каннибализме
Колыванов назвал причину ухода Месси из «Барселоны»
Экс-футболист «Спартака» дал совет красно-белым перед матчем ЛЧ против «Бенфики»
В Турции, где разыскивают петербургского студента, обнаружили тело молодого человека
Кабаева впервые за несколько лет появилась на телевидении
Twitter заплатит украинцу, обнаружившему расистский баг в алгоритме
Ученые назвали страны, которым грозит скорое исчезновение
Стал известен размер премии Дины Авериной за серебряную медаль на Играх-2020
Милонов перечислил «врагов России» в ответ на слова Шойгу о разложении общества
Футбольный арбитр Карасев рассказал, как он решил стать судьей
Все новости
Член «смертоносной комиссии»: дело о казнях в Иране может бросить тень на президента
Один из исполнителей массовых убийств в Иране в 1980-е годы предстал перед судом
Выбрал деньги шейхов: Месси стал игроком «ПСЖ»
Французский «ПСЖ» объявил о переходе Лионеля Месси
Инновации в iPhone 13: Apple готовит революцию в камерах смартфонов
Какие функции появятся в новом поколении iPhone
«Соучастие в преступлениях»: Киев отреагировал на слова Лукашенко
Временного поверенного Белоруссии вызвали в МИД Украины из-за заявления Лукашенко о Крыме
«Дайте шанс»: почему в TikTok восхваляют сбившего женщину с ребенком американца
Психологи рассказали, почему подростки романтизируют преступников
Во сколько Минску обойдутся санкции против нефтяного сектора
Белоруссия недосчитается $3 млрд из-за санкций и уже повысила цены на бензин
Латвийским пограничникам разрешили применять физическую силу к мигрантам
Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией
Что показали исследования «Спутника V» в Сан-Марино
В Институте Сан-Марино заявили о почти 99-процентной эффективности «Спутника V»
«Мы очищаемся сами по себе»: почему звезды отказываются мыться
Как откровения знаменитостей о своей гигиене стали раздражающим трендом
Самозаживление и осязание: что может новый материал для протезов AiFoam
Ученые создали искусственную кожу, которая может регенерировать
Умирают в два раза чаще: чем женщинам грозит потеря роста
Назван новый фактор риска преждевременной смерти женщин
«Наши законы позволяют»: Украина предлагает разместить в стране американских военных
Украинский вице-премьер предложил разместить в стране силы ПВО США
Как начинался белорусский протест
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях