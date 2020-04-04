Двое дома: как сохранить отношения в самоизоляции

Карантин в течение нескольких месяцев закончился разводом для многих семей в Китае. Оставшись наедине, пары столкнулись с взаимным недопониманием, начали выяснять отношения и пришли к выводу, что им будет лучше расстаться. «Газета.Ru» спросила у экспертов сервиса онлайн-занятий с психологами zigmund.online, как правильно действовать, чтобы не только сохранить, но и улучшить отношения за время карантина.

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Психолог Елизавета Павлова сравнила элементарные правила гигиены, такие как мытье рук, смена грязной одежды, избегание контактов с лицом и ртом, с правилами взаимодействия, которые, вроде бы, очевидны и всем известны, но не соблюдаются.

По мнению специалиста, простые правила здоровой и эффективной коммуникации необходимо применять в любой момент жизни, а тем более сейчас, когда эмоции у всех на пределе. Например, использовать так называемые «я-высказывания» вместо «ты-высказываний». Если что-то не устраивает в отношениях, начинать выяснение нужно не с обвинений, а с выражения пожеланий. Необходимо избегать обобщений вроде «Ты всегда...», «Ты никогда...», говорить за себя, а не за партнера. Вместо жалоб стоит использовать форму любезного пожелания: «Мне было бы приятно, если бы ты...». Чтобы добиться какого-то результата, нужно сформулировать желаемую цель и договариваться о взаимном движении к ней.

Очень вредно додумывать за партнера, что у него в голове. Лучше задавать конкретные вопросы и не пренебрегать ответами.

«Не пытайтесь читать мысли, — советует психолог. — Говорите о своих намерениях и чувствах вслух и спрашивайте о намерениях и чувствах партнера открыто. Помните, что партнер — другой человек и вы не можете знать его реакции и ответы заранее. Чтобы удостовериться, что вы точно поняли партнера, попытайтесь своими словами перефразировать, что сказал собеседник. Уточняйте, правильно ли вы поняли».

Елизавета Павлова считает, что не стоит вовлекать в конфликт посторонних, даже если это лучшая подруга или мама. Они не могут быть ни третейскими судьями, ни консультантами, ни участниками диалога. Под запретом оказался и «бытовой психоанализ», в том числе «психоанализ родственников» за глаза: предположения о причинах и истоках поведения, «диагностика» и далеко идущие выводы о партнере.

С ней согласна и психолог Анастасия Агаева: «Эмоциональное состояние многих людей сейчас далеко не стабильное, это важно учитывать. Если вы чувствуете, что возникает конфликт, дайте и себе, и партнеру хотя бы 15 минут побыть наедине со своими эмоциями. С большой вероятностью они станут намного спокойнее, и вы сможете обсудить все, как два взрослых человека».

Она советует смотреть на семью как на команду и действовать соответственно: распределять обязанности, обговаривать зоны ответственности, давать каждому члену семьи время на себя и делать что-то совместно.

Психолог рекомендует посвятить освободившееся время на карантине семье и отношениям: получше узнать друг друга заново, строить совместные планы, делать то, на что никогда не хватало времени раньше, и вообще вспомнить, для чего и почему два человека когда-то решили быть вместе.

Психолог Александр Смолянский объяснил, почему вместе переживать самоизоляцию многим нелегко: «Если раньше сменить надоевшую обстановку, ощутить свою силу и нужность, выплеснуть эмоции можно было на работе и с друзьями, теперь этот груз ложится на нас самих и тех, кто рядом». В кризисные времена психика человека нагружена больше обычного и больше нуждается в поддержке.

Он советует мужчинам прежде всего побороть страх потери работоспособности, продолжать работать и приносить пользу обществу, насколько это возможно в данных условиях. «При этом вознаграждение за работу не должно быть скорым, — предупреждает психолог. — Можно вспомнить о мечте написать книгу или сделать ремонт: это хороший вклад в будущее».

Женщинам Смолянский советует делиться своими чувствами «экологично»: в условиях карантина трудно что-то скрывать от домашних, поэтому небольшие зачатки негатива гораздо безопаснее уважительно проговаривать, нежели копить и взрываться в самый неподходящий момент. Такое поведение, вероятно, снизит риск проявления домашнего насилия.

А психолог Елена Каширина, которая оказалась разделена с семьей из-за карантина, рекомендует почаще звонить родным — по телефону, по видеосвязи: «Просто общайтесь. О чем угодно — о погоде за окном, об интересном сериале, о грядках на даче, о вкусной еде. Это поддерживает близость между людьми, дает чувство принадлежности, чувство локтя». Она напоминает, что в такие сложные моменты, как сейчас, люди особенно нуждаются во внимании и поддержке друг друга.