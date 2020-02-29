Отец года: Борис Джонсон женится и снова станет папой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэри Симондс помолвлены и ждут ребенка, сообщают британские СМИ. О беременности 31-летняя Симондс сообщила в своем Instagram. «При обычных обстоятельствах я бы не стала это писать, но я хочу, чтобы мои друзья узнали от меня, — написала будущая жена премьер-министра. — Многие из вас уже знают, но мои друзья — до сих пор нет. Мы помолвлены с конца прошлого года, а в начале лета у нас появится ребенок».

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После этого новость официально подтвердили в пресс-службе Бориса Джонсона.

«Премьер-министр и мисс Симондс рады объявить о своей помолвке и о том, что они ожидают ребенка в начале лета», — говорится в сообщении.

Как сообщили источники на Даунинг-Стрит, 10, изданию The Sun, Кэри Симондс беременна уже давно, но пара скрывала это, пока было возможно. «Они оба знают уже некоторое время, но скрывали, пока беременность не начала прогрессировать», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что Кэри Симондс чрезвычайно взволнована, но собирается продолжать работу над проектами в области защиты окружающей среды.

С тех пор, как Кэри Симондс переехала в конце июля 2019 года на Даунинг-Стрит, 10, она стала первой партнершей премьер-министра Великобритании, не находящейся с ним в официальном браке, за последние 250 лет. А у действующего премьер-министра в последний раз рождался ребенок 10 лет назад: в августе 2010-го у Дэвида и Саманты Кэмерон появилась на свет дочь Флоренс Роуз Энделион.

С помолвкой Бориса Джонсона уже поздравили в Twitter британские политики — в том числе, бывший лидер британских консерваторов Рут Дэвидсон и Саджид Давид, ушедший с поста канцлера Казначейства в середине февраля из-за разногласий с премьер-министром.

Boris Johnson will be the first serving Prime Minister to marry since Augustus FitzRoy, the third Duke of Grafton, in 1769. I suspect he might be copying his style: pic.twitter.com/tX2xfecEph — Larry the Cat (@Number10cat) February 29, 2020

Присоединился к поздравлениям и кот Ларри, долгие годы проживающий на Даунинг-Стрит. «Борис Джонсон станет первым действующим премьер-министром, сыгравшим свадьбу, после Августа Фитцроя, Третьего герцога Графтонского, женившегося в 1769 году. Подозреваю, он копирует его стиль», — говорится в Twitter-аккаунте самого знаменитого кота Великобритании.

Если для Кэри Симондс это будет первый ребенок, то 55-летний Борис Джонсон — уже отец как минимум пятерых детей. В браке с Мариной Уилер, с которой он расстался в 2018 году, у него родились четверо — Лара, Мило, Кэсси и Теодор. Кроме того, у него есть внебрачная дочь от арт-консультанта Хелен Макинтайр — Стефани родилась в 2009 году, однако свое отцовство Джонсон официально признал лишь в 2013-м.

Публика при этом считает, что у премьер-министра есть и другие внебрачные дети, однако сам Джонсон предпочитает не говорить об этом. В ноябре 2019 года во время радиоинтервью LBC он отказался сказать, сколько у него детей. Тогда речь зашла о его позиции относительно одиноких матерей – Джонсон ранее выражал мнение, что семейные пары не должны платить налоги за желание незамужних женщин «плодиться независимо от мужчин». Однако когда ведущий спросил, сколько детей у самого премьер-министра, он заявил, что не будет отвечать ввиду выборов 12 декабря.

«Я очень люблю своих детей, — сказал Борис Джонсон. — Но они не имеют отношения к этим выборам, вследствие чего я не буду комментировать. Я не собираюсь вводить их в выборную повестку».

В том же интервью 29 ноября Джонсона спросили, планирует ли он заводить детей с Кэри Симондс — однако и этот вопрос он обсуждать отказался.