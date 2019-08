«Публичный позор»: Тейлор Свифт рассказала о Канье Уэсте

Несмотря на то, что Тейлор Свифт считается одной из самых успешных поп-исполнительниц в мире, она завоевала отдельную популярность в индустрии за свою ранимость и злопамятность. В новом интервью для журнала Vogue US певица рассказала о своих взлетах и падениях, а также припомнила давний конфликт с Канье Уэстом, его женой Ким и Кэти Пэрри.

Певица призналась, что на протяжении нескольких лет после ссоры с Канье Уэстом чувствовала себя очень неуверенно. «Когда вы переживаете потерю, смущение или стыд, это процесс скорби с огромным количеством микроэмоций в день», — призналась она.

Впервые скандал разразился в 2009 году, когда Канье Уэст поднялся на сцену премии VMA, чтобы объявить номинацию «Лучшее женское видео». Но после того, как победителем оказалась Тейлор с клипом на песню «You Belong With Me», Канье не дал ей сказать свою речь, извинился перед девушкой и заявил, что Бейонсе (в том году вышел ее хит «Single Ladies», и она стала одной из номинанток) должна была взять статуэтку за видео.

С тех пор артист еще не раз провоцировал конфликты с певицей, а премия VMA 2009 запомнилась людям не из мира музыки только этим событием. Тогда новостные порталы говорили о том, что после церемонии награждения Бейонсе сама подошла к Свифт, чтобы извиниться за импульсивность Канье, который был многолетним другом ее семьи.

В 2016 году Тейлор Свифт возмутилась из-за текста и клипа на песню Канье Уэста «Famous», аргументировав это тем, что слова с ней не утверждали. В композиции музыкант назвал Тейлор «той сукой», которую он сделал знаменитой. После этого Ким Кардашьян-Уэст назвала Тейлор «змеей» у себя в твиттере и выложила в свой аккаунт в снэпчате видеозапись, на которой Свифт и Канье обсуждают текст.

На публикацию большинство пользователей отреагировали крайне негативно — Свифт назвали обманщицей, и в сети запустили несколько хештегов, в том числе #TaylorSwiftIsASnake (#ТейлорСвифтЗмея). Когда в 2017 году вышел клип на ее песню «Look What You Made Me Do», где 29-летняя исполнительница снялась с живыми змеями, оказалось, что последствия общественного неодобрения до сих пор преследуют певицу.

«Публичный позор — это когда миллионы людей негативно отзываются о вас во всеуслышание... Это ужасный опыт. Я думаю, что многие просто не понимают, каково это, когда все тебя ненавидят и присылают массу сообщений, чтобы ты замолчал и исчез, — рассказала Свифт. — Тогда единственным спасением для меня стала музыка. Так мне удалось справиться с психологической травмой и поделиться своей историей».

В интервью для Vogue звезда забыла упомянуть, что в ее «змеином» клипе также было спрятано небольшое послание «для своих». По сюжету, в одном из кадров она лежит в ванной с драгоценностями — это отсылка к ограблению Кардашьян-Уэст в Париже в 2016-м, когда у живой легенды инстаграма украли украшения на сумму $11 млн. Для съемок дизайнеры даже создали копию отобранного у Ким обручального кольца Lorraine Schwartz весом в 20 карат.

Однако в этом году фанаты решили, что война позади, когда зимой в Ким выложила видео, на котором продемонстрировала свой макияж. Внимательные поклонники звезды реалити заметили, что в ролике играет песня Тейлор Свифт «Delicate». Однако после подобного чересчур откровенного интервью рассчитывать на перемирие не приходится.

В феврале 2015 года в сети активно обсуждали ссору Тейлор с певицей Кэти Пэрри. Кэти якобы переманила нескольких танцоров Тейлор во время ее гастролей. Однако сейчас героиня обложки Vogue уверена, что проблема была не в их отношениях, а в желтой прессе: «Они выбирают двух человек и натравливают их друг на друга. Одно неверное движение, лишнее слово или недоразумение — и разгорается конфликт. Звучали постоянные вопросы «Кто лучше? Кэти или Тейлор?». Напряжение было настолько велико, что мы могли поверить любым слухам».

По словам автора хита «Look What You Made Me Do», в 2018-м девушки встретились лично, все обсудили и помирились. А в этом году Тейлор даже пригласила Кэти сняться в своем музыкальном клипе «You Need To Calm Down».