«Глубоко раскаиваюсь»: Векснер подозревает Эпштейна в краже

Глава компании L Brands Лесли Векснер, под руководством которого находятся бельевой бренд Victoria's Secret и Bath & Body Works, обвинил своего бывшего друга финансиста Джеффри Эпштейна в «присвоении крупной суммы денег», принадлежавшей ему и его семье. Правда, пока что он не обратился с таким заявлением в суд или полицию – 81-летний миллиардер написал о средствах, которыми, по его мнению, незаконно завладел Эпштейн, в своем письме Фонду Векснера – некоммерческой организации, основанной Векснером в 1980-м для помощи активистам еврейских общин.

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В пространном письме Лесли Векснер рассказал о связях с финансистом, уже успевшим отсидеть за развращение малолетних, и теперь снова показавшимся в роли подследственного по обвинению в педофилии и вовлечению множества несовершеннолетних девушек в занятие проституцией. Об этом рассказало издание The New York Times.

В частности, миллиардер пожаловался, что растрата была обнаружена в 2007-м — на следующий год после того, как против Эпштейна, выступавшего финансовым советником семьи Векснера, завели дело о совращении малолетних. «Мы приняли решение, что он должен отойти от управления нашими финансами, — говорится в письме главы L Brands. – В процессе (отстранения Эпштейна – «Газета.Ru») мы обнаружили, что он присвоил огромные суммы денег, принадлежавшие мне и моей семье. Это было, честно говоря, чудовищным шоком, хотя он очевидно меркнет на фоне невероятных обвинений, выдвинутых против него сейчас».

Как сообщает The New York Times, адвокат Эпштейна не отреагировал на новые обвинения — те, что поступили со стороны Векснера. Между тем, речь идет миллионах долларов.

Дело в том, что до разрыва деловых отношений компании Векснера финансировали благотворительную организацию C.O.U.Q., которую контролировал Эпштейн. В 2002 в этот фонд, в частности, поступили $11,2 млн от Детского трастового фонда Векснера, а в 2004-м — $10 млн от Благотворительного фонда Лесли Векснера.

В своем письме собственной благотворительной организации миллионер пояснил, что ему удалось вернуть часть денег. Из налоговых документов известно о сумме в $46 млн, которая была переведена в фонд жены Лесли Векснера Абигейл из C.O.U.Q и Virgin Islands, принадлежавших Эпштейну – как объясняет сам миллиардер, это «порция возвращенных денег». По словам Векснера, «все эти деньги – каждый доллар – с самого начала принадлежали Векснерам».

Векснер уверяет адресатов письма – а также прессу, поскольку его направили также и журналистам, — что весьма сожалеет о том, что в прошлом имел дело с Эпштейном. «Теперь я знаю, что доверился совершенно не тому человеку и я глубоко раскаиваюсь в том, что наши пути вообще когда-то пересеклись».

Как утверждает владелец всемирно известного бельевого бренда, с Джеффри Эпштейном он познакомился в середине 80-х – друзья рекомендовали ему финансиста как весьма профессионального и компетентного специалиста по инвестициям. «Господин Эпштейн представил себя как человека, у которого есть известные и влиятельные знакомства – как среди его клиентов, так и в круге его общения. Основываясь на положительных отзывах от нескольких друзей и на моем собственном первом впечатлении, я решил, что могу ему доверять», — объясняет Векснер людям, у которых, скорее всего, возникла масса вопросах по поводу его дружбы с растлителем малолетних.

Издание The New York Times ранее рассказало, что Джеффри Эпштейн занимался делами Векснера, который наделил его значительными полномочиями.

У него были права официального юридического представителя, что означало, что Эпштейн мог нанимать людей, подписывать чеки, продавать и приобретать недвижимость, а также занимать деньги от имени миллиардера.

Кроме того, The Times рассказали, что обвиненный в педофилии и склонении несовершеннолетних к занятию проституцией Эпштейн даже пытался добиться разрешения нанимать моделей для Victoria's Secret.

Появление подобного письма легко объяснимо: на фоне скандалов, связанных с Victoria's Secret, падения популярности бренда и вероятной отмены ежегодного шоу, связь Векснера с Эпштейном может добить репутацию бренда. На этой неделе – во вторник, 6 августа, около 100 моделей подписали петицию в адрес бренда с призывом стать на борьбу с сексуальным харассментом в модельной индустрии.

В петиции Victoria's Secret призвали присоединиться к программе Альянса уважения моделей, запущенной самим работницами модельной индустрии. Он устанавливает правила общения с девушками, работающими на фотосъемках и подиумах и регулирует способы подачи жалоб на неподобающее поведение других участников процесса. Петицию, в числе прочих, подписали такие всемирно известные супермодели, как Даутцен Крус, Кристи Тарлингтон и Эди Кэмпбелл. Вместе со всеми другими они напомнили, что еще в ноябре 2018 года в прессе появились обвинения в сексуальных домогательствах в адрес фотографа Тимур Эмека, снимавшего шоу Victoria's Secret.

С тех пор многие модели поделились своими историями. Теперь руководству бренда, из которого на прошлой неделе ушел директор по маркетингу Эд Разек, необходимо принять срочные меры, чтобы предотвратить окончательный крах империи Victoria's Secret.