25 лет в компании: директор по маркетингу Victoria's Secret уволился

Член совета директоров и автор маркетинговой стратегии бренда Victoria's Secret Эд Разек ушел со своего поста. Портал Bloomberg сообщил, что Разек покидает материнскую компанию марки L Brands Inc. Именно ему приписывают идею создания типажа «ангела» Victoria's Secret — с крыльями, мировыми топ-моделями, укладкой «пляжные волны»: в этих образах модели выходили на модным показах, превратившихся в полноценное шоу с выступлением поп-звезд и шумихой в прессе.

Впервые большой модный показ был организован по инициативе Разека в 1995 году, и для того времени все его элементы были весьма прогрессивными. С шоу, проходившем на усеянном блестками длинном розовой подиуме, стали ассоциироваться невероятно худые девушки в нижнем белье, украшенном стразами и драгоценными камнями. Разумеется, Victoria's Secret частично ответственны и за популярность бюстгальтеров с эффектом пуш-ап.

По сути, именно из-за Разека большинство людей в западном мире больше двадцати лет считали эталоном сексуальности «ангелов» бренда.

Реклама

Генеральный директор владельца марки, компании L Brands, Лесли Векснер распространил внутреннюю памятку среди сотрудников марки в понедельник, 5 августа, в которой он подчеркнул, что дать одному из идеологов компании уйти было тяжелым решением. Однако в своем заявлении Эд Разек отметил, что уже давно хотел уйти на пенсию, потому что, за исключением Векснера, проработал на марку нижнего белья дольше, чем кто-либо из нынешнего состава.

Для тех, кто не был лично привязан к 71-летнему Эду Разеку, его отказ от должности казался абсолютно закономерным и даже запоздалым. С ноября 2018 года директору по маркетингу Victoria's Secret не могли простить интервью американскому Vogue, в котором он заявил, что бренд не будет сотрудничать с моделями-трансгендерами и моделями размера плюс.

Разек объяснил это тем, что ежегодное шоу, которое тогда еще транслировалось на телевидении (позже руководство марки отказалось от него), должно быть «фантазией», а представители этих групп в его понимании не входят число людей, которых можно назвать красивыми. Комментарий был опубликован в день показа и встретил широкомасштабную критику, в результате которой уже через неделю уволилась генеральный директор Victoria's Secret Ян Сингер.

Бренд все еще удерживает 24% американского рынка женского нижнего белья — об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на данные исследования Coresight. Но эта цифра только кажется солидной, корпорация серьезно уступает своим конкурентам, в основе философии которых лежит бодипозитив. Эффект после интервью Vogue не заставил себя долго ждать — уже в феврале «ангельская» марка планировала закрыть 50 фирменно-розовых бутиков в США. Финансовые аналитики сошлись во мнении, что эпоха Victoria's Secret закончилась, и вскоре мыльный пузырь из стремлений к идеальной фигуре и ангельским крыльям на фоне Эйфелевой башни лопнет банкротством марки.

На прошлой неделе одна из «ангелов» Victoria's Secret австралийка Шанина Шейк проговорилась, что показ в 2019 году отменяется — очевидно, марка больше не может позволить себе дорогостоящее представление, которое все равно не окупят продажи в оставшихся магазинах по всему миру.

Сейчас мировые СМИ обсуждают резкое изменение стратегии в пользу бодипозитива — бренд подписал контракт с 22-летней моделью Валентиной Сампайо, которая появилась на обложке французского Vogue еще в 2017 году.

Но, возможно, стремление Victoria's Secret быстро «переобуться» и сделать вид, что ничего не было, не оправдается, но уже не из-за конфликта с феминистками, а громкого уголовного дела нью-йоркского финансиста Джеффри Эпштейна. Именно из-за этого топ-менеджменту бренда будет недостаточно просто добавить разнообразия в шоу и размерных линейках.

Недавно издание The New York Times опубликовало большое расследование о связи обвиненного в вовлечении в сексуальное рабство несовершеннолетних девушек с миллиардером, гендиректором L Brands Лесли Векснером.

Владелец ритейл-империи много лет не скрывал дружбы с Эпштейном, который какое-то время занимался его личными финансами. К тому же, журналисты NYT утверждают, что 81-летний Векснер раньше поставлял Эпштейну девушек.

Двое бывших сотрудников бренда признались, что в конце 90-х финансист Эпштейн даже пытался войти в комиссию, которая отбирала моделей и начинающих актрис для каталогов Victoria's Secret. В 1997 году Алисия Арден, которая проходила кастинг для рекламной кампании бельевой марки, заявила в полицию об акте сексуального домогательства со стороны Эпштейна, но, по словам инсайдеров, тогда Векснер пообещал своему другу все уладить, и крупного скандала не последовало.

В 2019-м генеральный директор L Brands, комментируя дело Джеффри Эпштейна, заявлял подчеркнул: «Я бы никогда не догадался, что человек, который работал на меня больше 10-ти лет назад, мог причинить столько боли такому количеству людей».

Но едва ли дело, связанное с торговлей людьми, не будет стоить Victoria's Secret нового репутационного скандала.