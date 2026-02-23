Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Мерца раскритиковали из-за его слов о Путине

Профессор Сакс: Мерц должен возобновить диалог с Путиным ради мира на Украине
Гавриил Григоров/РИА Новости/Annegret Hilse/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным ради завершения конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.

Сакс напомнил, что сразу после вступления в должность немецкого канцлера Мерц заявил, что Путину якобы нельзя доверять, и отказался от диалога с Россией.

«Это свидетельствует либо о базовом незнании ключевых событий последних 25 лет, либо о сознательном игнорировании этих фактов. Хочется надеяться, что речь идет о втором», — отметил профессор.

Также Сакс указал на то, что Мерц во время конференции по безопасности в Мюнхене, которая проходила с 13 по 15 февраля, осудил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ведет диалог как с украинским, так и с российским лидером.

«Сегодня именно из Германии звучит одна из самых опасных риторик», — резюмировал Сакс.

19 февраля Фридрих Мерц, отвечая в интервью на вопрос, смогут ли быть когда-нибудь нормальными отношения с президентом России Владимиром Путиным, дал понять, что это практически исключено. Происходящее в России он охарактеризовал как «состояние глубочайшего варварства» и выразил уверенность, что в ближайшее время это не изменится.

При этом Владимир Путин еще в прошлом году заявлял, что открыт для контактов с Фридрихом Мерцем.

Ранее Медведев назвал Мерца «последышем воевавших в Вермахте родственников».
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!