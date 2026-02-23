Профессор Сакс: Мерц должен возобновить диалог с Путиным ради мира на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным ради завершения конфликта на Украине. Об этом заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала норвежского политолога Гленна Дизена.

Сакс напомнил, что сразу после вступления в должность немецкого канцлера Мерц заявил, что Путину якобы нельзя доверять, и отказался от диалога с Россией.

«Это свидетельствует либо о базовом незнании ключевых событий последних 25 лет, либо о сознательном игнорировании этих фактов. Хочется надеяться, что речь идет о втором», — отметил профессор.

Также Сакс указал на то, что Мерц во время конференции по безопасности в Мюнхене, которая проходила с 13 по 15 февраля, осудил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ведет диалог как с украинским, так и с российским лидером.

«Сегодня именно из Германии звучит одна из самых опасных риторик», — резюмировал Сакс.

19 февраля Фридрих Мерц, отвечая в интервью на вопрос, смогут ли быть когда-нибудь нормальными отношения с президентом России Владимиром Путиным, дал понять, что это практически исключено. Происходящее в России он охарактеризовал как «состояние глубочайшего варварства» и выразил уверенность, что в ближайшее время это не изменится.

При этом Владимир Путин еще в прошлом году заявлял, что открыт для контактов с Фридрихом Мерцем.

Ранее Медведев назвал Мерца «последышем воевавших в Вермахте родственников».