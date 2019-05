Танцующая королева уходит: наряды и поклоны Терезы Мэй

Тереза Мэй заявила о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании: как сообщила британский лидер в пятницу, 24 мая, она отправится в отставку 7 июня. Выступая перед журналистами на Даунинг-стрит, 10, она не сдержала слез. «Вскоре я уйду с работы, которая стала честью для меня — быть второй женщиной премьер-министром, но, конечно, не последней. Я делаю это без злой воли, но с огромной благодарностью за возможность служить стране, которую я люблю», — заявила она.

Фоторепортаж: Танцы и реверансы: чем запомнилась Тереза Мэй __is_photorep_included12374173: 1

Тереза Мэй начала руководить британским правительством ярко — в буквальном смысле. С самого начала СМИ обращали внимание на то, что для чиновника она одевается слишком броско. Первый скандал произошел, когда для фотосессии The Sunday Times в декабре 2016 года британский премьер-министр выбрала кожаные брюки стоимостью £995 и кроссовки Burberry за £295.

Незадолго до этого британский таблоид The Sun вышел под заголовком «Heel, Boys» и фотографией любимых леопардовых лодочек Терезы Мэй и портретами министров под каблуками. Однако казалось, что нападки прессы на стиль премьер-министра ничуть ее не смущали.

В своем интервью The Telegraph Тереза Мэй рассказала: «Я всегда говорю женщинам: «Не будьте заложниками стереотипов», и, если ваша индивидуальность выражается в одежде или обуви, пусть так оно и будет».

Журналисты не раз отмечали, что британскому премьер-министру стоит брать пример со своей немецкой коллеги Ангелы Меркель, стиль которой хвалят за сдержанность, строгость и элегантность. Но и здесь не обошлось без конфуза: на саммите НАТО в Брюсселе Меркель и Мэй появились в пиджаках одинакового, синего цвета.

Пользователи социальных сетей также обсуждали и необычный выбор аксессуаров британского премьера. Она часто дополняет свои образы яркими деталями — массивными ожерельями или бусами из крупного жемчуга.

Например, на свое выступление на съезде Консервативной партии в 2017 году она надела браслет с портретами Фриды Кало, мексиканской художницы, сторонницы левого движения — это вызвало возмущение пользователей соцсетей, поскольку политические взгляды Терезы Мэй далеки от представлений Кало об идеальном государственном строе.

Это выступление на съезде партии тори вообще стало одним из самых запоминающихся в ее карьере: Мэй прервал один из зрителей, передав ей шуточное заявление об ее уходе с поста премьер-министра, а ее речь постоянно прерывалась из-за кашля. На девятой минуте речи со стены позади британского премьер-министра упала одна из букв.

Следующее появление британского премьер-министра на конференции Консервативной партии было отмечено ее знаменитыми танцами.

Впервые Тереза Мэй продемонстрировала свою пластику во время поездки в Кению и Южную Африку, где премьер-министр станцевала со скаутами, приветствовавшими ее.

На конференции Консервативной партии политик появилась под хит группы ABBA «Dancing Queen». Стоит отметить, что свою речь Тереза Мэй начала с шутки про свое провальное выступление в прошлом году: извинившись за возможный кашель, она добавила, что не спала всю ночь, приклеивая буквы на фон сцены.

Британскому премьер-министру не занимать чувства юмора: видео с ее смехом с заседания британского парламента стало мемом и широко разошлось по просторам интернета. Тереза Мэй рассмеялась в ответ на обвинения лидера британской оппозиции Джереми Корбина в «полюбовной сделке» с властями графства Суррей.

Наблюдателей и СМИ немало удивляли и неуклюжие реверансы премьер-министра Великобритании перед членами королевской семьи. В соответствии с этикетом приветствие члена королевской семьи предполагает легкий наклон головы или же неглубокий реверанс, который, тем не менее, не является обязательным. Движения Терезы Мэй сравнивали с пластикой эльфа Добби из саги о Гарри Поттере и Голлума из «Властелина Колец».

Танцы премьер-министра Великобритании давали поводы для шуток другим политикам. Так, например, спустя неделю после появления Терезы Мэй под песню ABBA председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер спародировал танец британского премьер-министра на мероприятии в Брюсселе. В ответ на обвинения в неуважении к Мэй представители Юнкера в твиттере написали: «Чем была бы жизнь без песни и танца?». Эта строчка из другого хита ABBA «Thank You For The Music» окончательно убедила наблюдателей в том, что танец председателя Еврокомиссии не был случайностью.

Длительный процесс выхода Великобритании из Европейского союза сопровождается постоянными встречами между представителями Соединенного Королевства и европейских стран, которые также не обходятся без взаимных подшучиваний. Председатель Европейского совета Дональд Туск выложил совместную фотографию с британским премьер-министром у стола с пирожными, подписав ее: «Может, кусочек торта? Извините, но без вишенки».

Тема вишенки появилась после того, как Борис Джонсон заявил, что Великобритания после выхода из ЕС «получит весь торт», а британцев начали обвинять в том, что они «перебирают вишенки», то есть хотят сохранить преимущества свободной торговли на выгодных для них сегментах рынка и покинуть невыгодные.

Наверное, именно таким поведением британцев можно объяснить появившееся в декабре прошлого года видео с саммита ЕС, на котором премьер-министр Великобритании одиноко стоит в стороне, пока остальные представители европейских стран празднуют его окончание.

Надежной поддержкой Терезы Мэй на протяжении ее пребывания на посту премьер-министра был супруг Филипп Мэй. Об этом рассказала сама премьер-министр в интервью британскому таблоиду Daily Mail: «Он моя скала, — призналась она. — Это очень важно, когда в вашей жизни есть тот, кто поддерживает вас, кто не ввязывается в политические интриги, но по-человечески принимает в участие в вашей жизни».

Правда, даже высказывания четы Мэй в совместном интервью почти вызвали скандал: премьер-министр заявила, что домашние обязанности в их семье делятся на «женские» и «мужские», чем вызвала возмущение британского общества и обвинения в сексизме.