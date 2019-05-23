Старость и опухоли: россиянам запретили загорать

Около 4% россиян обладают генными мутациями, которые делают их кожу подверженной солнечным ожогам и лишают способности загорать. Об этом специалисты рассказали РИА «Новости».

Считается, что от неприятных последствий загара человека защищает пигмент меланин, который поглощает ультрафиолет без вреда для остальных частей клетки. Синтезом меланина управляют сложные и длинные цепочки генов, при наличии особых мутаций в которых кожа человека лишается способности вырабатывать достаточное количество пигмента в клетках. В результате таких мутаций человек не может загореть: на пляже или даже на городском солнцепеке он сразу обгорает.

«Если ваши гены не позволяют вам загорать, то полезнее будет провести отпуск не на пляже, а в средней полосе России, используя солнцезащитные кремы», — рассказывает РИА «Новости» генетик Валерий Ильинский.

Ильинский и его коллеги провели исследование, чтобы выяснить, как часто подобные мутации встречаются у россиян. Проанализировав геномы 5732 жителей России, они выяснили, что около 4% россиян (примерно каждый 25 гражданин) не имеют способности загорать и с высокой вероятностью получают ожоги при длительном пребывании на солнце. Таким людям следует использовать солнцезащитные кремы на открытых участках тела в любой солнечный день, если им приходится покидать стены дома.

Только 1,5% исследованных оказались носителями удачной комбинации генов, при которой шанс получить ожоги при длительном пребывании на пляже или работе на открытом воздухе составляет около 10-20%.

Многие россияне, а особенно россиянки, действительно страдают от того. что не могут получить на солнце красивый ровный загар, поскольку кожа сразу обгорает. В попытке все же придать коде золотистый оттенок они отправляются в солярии — и напрасно.

Мнение, будто самый безопасный загар можно получить в солярии, — ошибочно. На самом деле посещение солярия — довольно рискованное удовольствие, поскольку искусственное ультрафиолетовое излучение грозит развитием злокачественных образований на коже. Об этом во вторник напомнил специалист по лечению меланомы Андрей Поляков во время пресс-конференции, приуроченной ко Дню диагностики меланомы. Согласно новому исследованию, солярий напрямую влияет на увеличение частоты меланомы.

«Были проведены работы, где оценивалось две группы – это были молодые женщины, которым солярий не проводили, и где он использовался. Оказалось, что на 75% частота возникновения меланомы (а это огромная цифра) увеличилась в группе, где использовался солярий», — заявил Поляков.

Эксперт добавил, что стоит делать погрешность на интенсивность проводимых сессий и качество технического оборудования, но результаты исследования говорят о том, что в целом злоупотребление соляриями опасно.

Ранее «Вечерняя Москва» расспросила врача-онколога одной из больниц Департамента здравоохранения Андрея Розина, который не только подтвердил опасность соляриев, но и объяснил, почему не стоит злоупотреблять искусственным загаром.

«Солнечный ультрафиолет мы можем рассеять — достаточно спрятаться в тени, одеться, надеть шляпу, а в солярии мы не защищены ничем», — рассказал эксперт.

Андрей Розин также пояснил, что человеку ультрафиолет все-таки нужен, но жариться на солнце или в солярии нельзя. Полезными могут быть только рассеянные солнечные лучи: загорать можно в тени, под специальным тентом или в воде, а от прямых лучей лучше всего защищаться с помощью легкой одежды.

Солнцезащитные кремы в бою с избытком ультрафиолетового излучения тоже эффективны, но только если у них высокий индекс SPF — от 40 и выше. Цифры на баночке крема — это степень защиты, а не время, разрешенное для пребывания на солнца, как некоторые до сих пор ошибочно полагают. Санскрины с низким индексом SPF в 15-20 могут защитить только смуглую кожу, а вот светлокожим блондинкам и рыжеволосым девушкам лучше даже с солнечной защитой избегать прямых солнечных лучей. После купания в водоеме санскрин желательно обновить, а с пляжа уходить до полудня и возвращаться не раньше 4 часов дня.

Тщательнее всего врачи рекомендуют следить за детьми, поскольку их нежная кожа еще больше подвержена солнечным ожогам.

«Один из предрасполагающих к развитию меланомы факторов — частые солнечные ожоги в детском возрасте», — предупреждает Андрей Розин.

Если вы думаете, что меланома вам точно не грозит, от солнца стоит защищаться как минимум потому, что действие ультрафиолета — один из главных факторов старения кожи. Даже самый легкий загар так или иначе повреждает кожу и с возрастом приводит к раннему появлению морщин и пигментных пятен. Кроме того, кожа раньше теряет упругость, потому что солнце разрушает даже коллаген.