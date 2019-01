«Всего доброго»: куда звезды отправили ушедший год

Ариана Гранде

«Всего доброго, 2018, негодяй. Я надеюсь, что новый год принесет всем вам много смеха, ясности и исцеления. Будьте нежны с собой и друг другом. Если мы пережили прошлый год, через этот мы точно прорвемся. Спасибо вам за все», — так с ушедшим годом попрощалась поп-звезда Ариана Гранде в инстаграме. И на то у нее были все основания.

Для певицы прошедший год оказался насыщенным карьерными достижениями и любовными переживаниями. В мае она рассталась с рэпером Мак Миллером, после чего начала отношения со звездой шоу Saturday Night Live комиком Питом Дэвидсоном.

7 сентября экс-бойфренд, тяжело переживающий расставания и наркотическую зависимость, умер от передозировки — его фанаты стали винить во всем Ариану, которая якобы могла его спасти.

Реклама

В середине октября пара, которая уже успела сделать по несколько татуировок в честь друг друга и обручиться, рассталась. По сообщениям СМИ, инициатором разрыва как и в случае с рэпером, была Гранде, которая посчитала, что все двигается слишком быстро.

В начале ноября 25-летняя певица выпустила сингл о своих неудачных отношениях за весь год Thank You, Next («Спасибо, следующий») который мгновенно стал хитом. Даже странно, что эта фраза не вошла в ее обращение к подписчикам — она бы идеально подошла.

Деми Ловато

После того, что с ней произошло в 2018-м, певица и бывшая звезда канала Disney Деми Ловато, по ее словам, никогда больше не станет «принимать новый день как данность, даже если он выдался не самым лучшим». В своей истории в инстаграме Ловато также рассказала, что благодарна за «уроки», которые она усвоила за год.

К тому же, звезда поблагодарила своих «фанатов, друзей, семью» и всех, кто оказывал ей поддержку на протяжении года.

Хотя сама Деми Ловато и не упомянула те уроки, которые она вынесла для себя, нетрудно догадаться, что речь идет о длительном лечении после передозировки наркотическими веществами

еще в июле 2018.

На утро 25 июля друг и телохранитель обнаружили Деми в ее доме в Hollywood Hills в весьма плачевном состоянии — после оказания первой помощи 26-летнюю исполнительницу госпитализировали в одну из больниц Лос-Анджелеса.

Спустя несколько недель ее отправили на реабилитацию и лечение от зависимости — она вернулась обратно только в ноябре в сопровождении персонального коуча, который находился с ней круглые сутки, чтобы предупредить возможный срыв.

Юнис Бенджма

Благодаря «инстаграм-итогам года» от бывшего бойфренда старшей сестры Ким Кардашьян Кортни, стало известно, что молодой человек все еще питает надежду сойтись со звездой реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян». Мать троих детей рассталась с моделью французского модного дома Balmain еще в августе, но с тех пор, по слухам, продолжала общаться с Юнисом.

Летом 39-летняя дочь Роберта Кардашьяна и Крис Дженнер и 25-летний манекенщик провели несколько недель на побережье Италии вместе с ее детьми Мейсоном, Пенелопой и Рейн, где, по словам, источников, все было хорошо, но отпуск кончился, а вместе с ним и их отношения.

В своих сториз в инстаграме Бенджма написал: «Давайте не забудем об этой женщине, прекрасной внутри и снаружи. Я не тот мужчина, который способен забыть подобные моменты».

Модель закончил свое пожелание бывшей любимой женщине словами: «Никогда не знаешь что может произойти завтра», — возможно, свои планы на 2019-й Бенджма уже озвучил.

Виктория Бекхэм

Несмотря на все спекуляции вокруг ее брака с Дэвидом Бекхэмом, модный дизайнер продолжает выкладывать в Инстаграм фотографии своей семьи в полном составе уже в наступившем году. Бывшая участница Spice Girls поделилась со своими подписчиками снимком, на котором она, дочь Харпер, сыновья Бруклин, Ромео, Круз и их отец сидят все вместе на диване.

Короткая подпись гласила: «С новым годом! Мы все вас целуем!» После этого жена и мать призналась в любви своим домочадцам, отметив их в посте.

В декабре 2018 года стало известно, что Бекхэм сводит тату, посвященное любимому мужу — сама звезда объяснила поступок тем, что подобные признания на собственном теле больше не соотносятся с ее социальным статусом.

В прессе эти действия сочли прямым указанием на то, что совсем скоро бывший футболист станет свободным, но Бекхэмы уже давно устали доказывать миру, что у них все хорошо, поэтому они попросту наслаждаются компанией друг друга.

Матильда Шнурова

Теперь уже бывшая жена лидера группы «Ленинград» вызвала в этом году сочувствующие взгляды — с тех пор как стало известно о ее разрыве с Сергеем Шнуровым, Матильда как будто исчезла со всех вечеринок, на которых она раньше была желанной гостьей.

15 августа владелица популярного ресторана и балетной школы в Санкт-Петербурге официально развелась со скандальным исполнителем, а уже через два месяца Шнур женился вновь.

Они были вместе долгие — для Шнурова — восемь лет, за которые никому неизвестная Елена Мозговая приобрела новое имя и статус среди представителей бомонда Санкт-Петербурга и Москвы.

Матильда опубликовала большой пост с итогами года, который она написала из Буэнос-Айреса, где и встретила 2019-й. Предпринимательница не стала писать, что ушедший год дался ей легко: «Сказать, что этот год стал поворотным в моей жизни — ничего не сказать.

Сказать, что этот год был болезненным и щедрым на потери и разочарования - ничего не сказать».

Также ресторатор поблагодарила своих настоящих друзей за поддержку в моменты «турбулентности» и пожелала подписчикам «много радости и счастья».