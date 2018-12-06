«Самый страшный кошмар»: что Вайнштейн написал из тюрьмы

Послание скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна стало достоянием общественности. По словам его адвоката Бенджамина Брафмана, подзащитный отправил это письмо с личного электронного адреса нескольким близким друзьям. В нем Вайнштейн признался, что прошедший год был «отвратительным», а произошедшее является «самым страшным кошмаром», который произошел в его жизни, сообщает The New York Times.

Реклама

Авторы статьи заметили, что в письме продюсер упомянул некоторые материалы, связанные с его делом, которые бы он хотел обсудить с друзьями по телефону. Он отдельно попросил их потратить время на то, чтобы с ними ознакомиться. О каких именно статьях идет речь, не уточняется.

Брафман также отметил, что письмо его подзащитного точно не имеет никакого противозаконного подтекста. Очевидно, что продюсер просто пытается привлечь внимание общественности к своему делу, указывая на некомпетентность полиции и попытки правоохранителей сфабриковать его дело.

Вайнштейн, которому грозит 25 лет тюремного заключения, собирается выступить на слушаниях по своему делу 20 декабря и указать на ошибку следствия.

По словам Бенджамина Брафмана, обвинение проигнорировало факты, говорящие в пользу его подзащитного. В частности, в поданных в суд документах, со слов адвоката, есть свидетельница, утверждающая, что одна из пострадавших встречалась с Вайнштейном в течение продолжительного времени и не жаловалась на него. Однако в прошлом году она якобы резко изменила свое мнение и попросила поддержать ее обвинения.

В деле также есть фотографии, которые подтверждают близкое общение между пострадавшей и свидетельницей — судя по снимкам, они проводили вместе время до и после изнасилования, которое, как утверждается, произошло в марте 2013 года. Свидетельница, по данным Брафмана, тогда ничего не знала о случившемся и не хочет выступать против Вайнштейна, однако «предвзятое» обвинение не приняло это во внимание.

Ранее в СМИ сообщалось, что влиятельному киномагнату, которому изначально были предъявлены официальные обвинения в изнасилованиях первой и третьей степеней, а также за преступные действия сексуального характера, грозило пожизненное заключение.

Однако сейчас, по словам экспертов, обстоятельства складываются в его пользу — возможно, Вайнштейну не придется провести в тюрьме ни одного дня.

Такое мнение высказал известный нью-йоркский адвокат и эксперт по юридическим вопросам издания CNN Марк Герагос. Он уверен, что Вайнштейн сможет избежать тюремного заключения, поскольку из-за его дела прокуратура округа Манхэттен и полиция Нью-Йорка ведут скрытую борьбу. «Если вы представляете тут сторону защиты, можете сидеть в сторонке и наблюдать, как они пожирают сами себя», — заявил Герагос CNN.

Несогласованность действий окружной прокуратуры и полиции по скандально известному делу началась еще в 2015 году, когда полицейские Нью-Йорка организовали запись разговора Вайнштейна и итальянской модели Амбры Баттиланы Гутиеррез, не проконсультировавшись с окружной прокуратурой. «Хотя то, что можно услышать на записи, довольно чудовищно, той информации недостаточно, чтобы доказать факт нарушения законов штата Нью-Йорк», — заявила заместитель главного прокурора округа Манхэттен Карен Фридман-Аньифило, объясняя отказ прокуратуры инициировать возбуждение дела против Вайнштейна в 2015 году.

Когда в октябре 2017 года The New Yorker наконец опубликовал аудиозапись, ведомства так и не смогли объяснить общественности, почему дело на продюсера не завели еще два года назад.

Публикация в издании стала отправной точкой для того, чтобы на Харви Вайнштейна посыпался целый шквал обвинений: на киномагната пожаловались более 80 женщин. Так, в сети возникло движение #MeToo, в рамках которого Вайнштейна в том числе обвинили звезды первой величины: Кейт Бланшетт, Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек. Однако только три случая дошли до суда, поскольку их срок давности еще не истек, а доказательств оказалось достаточно для того, чтобы обвинить Вайнштейна в изнасилованиях и совершении преступных действий сексуального характера.

В мае 2018 года Вайнштейн добровольно сдался полиции, был задержан, а затем выпущен под залог.

Изначально судья назначил весьма существенную сумму залога — $10 млн, однако потом предложил выплатить $1 млн наличными, которые у Вайнштейна, судя по всему, оказались под рукой.

На обвиняемого в изнасилованиях бывшего киномагната были наложены существенные ограничения. Например, он не может покидать территорию штатов Нью-Йорк и соседнего Коннектикута, а за его перемещениями будет следить специальное устройство.

Тем временем дело, которое изначально спровоцировало огромный резонанс, постепенно начинает разваливаться прямо на глазах. Так, уже в первой половине октября 2018 года прокуратура сняла с Вайнштейна обвинение по одному из эпизодов из-за действий следователя Николаса Ди Годио. Речь идет об обвинении продюсера в домогательствах к актрисе Люси Эванс, которую он якобы принудил к сексуальной связи около 15 лет назад. В ходе следствия выяснилось, что офицер полиции посоветовал жертве удалить из телефона некоторые сообщения и молчать по поводу противоречий в ее и свидетельских показаниях. В отношении Ди Годио проводится проверка, однако осудить Вайнштейна за изнасилование Люси Эванс уже нельзя.