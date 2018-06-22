Язык, обувь и Gasolina: 3 способа понравиться иностранцу

Ночь на 17 июня. Теплая улица, напоминающая один из тех дешевых заграничных курортов, куда ездят в единственную неделю отпуска в году, чтобы немного сменить обстановку, — только на ней мистическим образом обнаруживается Большой театр. Оглушительно бьют барабаны, которые нашим гостям в сомбреро, скорее всего, пришлось долго декларировать при выезде из Мексики. Мысленно воображаю себе количество жалоб на шум, наверняка уже поданное жителями одного из самых престижных районов столицы, когда мои новые друзья сами меня находят.

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Навстречу идут удивительно потерянные, смуглые и парфюмированные ребята в форме сборной Аргентины. В тот момент было усвоено первое правило: если хочется завести новых друзей, то нужно не разрывать зрительный контакт в течение трех секунд. Дальше из компании подходит наиболее сносно говорящий по-английски и говорит, что из всех ангелов, которые могли упасть на землю этим вечером, только тот, что перед ним, может показать,

где на Никольской им, блуждающим во лжи и обмане странникам, можно попробовать настоящую русскую водку.

Эта технология, явно подсмотренная в рекламе мужского дезодоранта, оказывает яркий эффект на сознание женщины — особенно если за весь вечер не было слышно словосочетания красноречивее, чем «Вперед, Россия!».

Из этого можно вывести первый лайфхак.

Помогите ближнему своему

Согласитесь, если необходимо обзавестись ближним, надо оказывать поддержку даже потенциальным претендентам на эту роль. Идти рядом с аргентинцами по Кузнецкому мосту было захватывающе. Казалось, что каждый встречный знает их по фамилиям, правда, на четверых их было только две — Месси и Марадона.

Основная помощь с моей стороны заключалась в переводе и объяснении культурного феномена песен группы «Кино» — точнее, одной песни, которую играли с 12 ночи до 6 часов утра на всем промежутке нашего пути. Ну и по мелочи: подбадривать их перед фейс-контролем при входе в заведения и объяснять, зачем нужно доставать паспорт и что делать, если паспорт остался в отеле (применять фанатский паспорт).

Я потратила много времени, чтобы объяснить четверым моим новым друзьям, одного из которых совершенно точно звали Цезарь, что русские девушки ищут настоящей и чистой любви точно так же, как и жительницы других стран.

Как только долг по защите чести родины и, возможно, остальных потенциальных подруг был выполнен, послышались женские крики.

Барышни, которым для более славянского вида не хватало только пары кокошников, хотя российских флагов на всех частях тела было предостаточно, начали на скорость, скажем так, употреблять водку. Спасибо, что не из бутылок, спасибо, что это кончилось быстро.

В подобных случаях оправдываться перед иностранцами не хочется, потому что любовь бывает разной и многогранной, иногда и травматичной — каковой оказалась их страсть к 15-сантиметровым каблукам. Опустим темные подробности тяжелой судьбы тех, кто злоупотребляет алкогольными напитками в жару, и остановимся на другой важной детали.

Никогда не надевайте каблуки

Даже если вы уверены в удобстве своих туфель так же слепо, как и в том, что все гости, на которых нет обручальных колец, не женаты, оно того не стоит. На прошлой неделе в тиндере состоялось мое знакомство с колумбийцем Джулианом, который согласился рассказывать мне о своих впечатлениях от встреч с русскими девушками. И он не обманул — рассказал.

С одной из девушек он договорился встретиться у входа на ВДНХ, чтобы совершить долгую туристическую прогулку и обойти как можно больше павильонов.

Еще ни разу не посещавший выставочный комплекс Джулиан с большим скептицизмом отнесся к представшей перед ним красавице на шпильках.

Впрочем, ей стоит отдать должное — она начала тихо ойкать только у «Каменного цветка». Под конец дня он практически носил ее на руках, но лицезреть знаменитый «Космос» нашему герою так и не удалось.

Мораль этой истории очевидна: для длительных прогулок к достопримечательностям нашей необъятной страны лучше выглядеть так, будто вы физически к этому готовы. Поверьте, о вашей красоте можно слагать легенды, даже когда вы будете на 15 см ниже.

Изучите популярные международные песни

Ни в одном детском саду вы не найдете лица радостнее и воодушевленнее, чем у аргентинца, который видит русских, поющих песню Gasolina. Эта композиция из начала 2000-х про бензин обладает волшебной способностью объединять все народы, которые говорят по-испански. На первых аккордах мои Месси и Марадоны чуть не пустили слезу, обжигающую, как зимнее солнце Буэнос-Айреса.

Владельцы многочисленных и от этого не менее многострадальных заведений уже разработали выигрышный алгоритм при составлении плейлиста: на каждую «Калинку» приходится по две Бейонсе и примерно столько же классического рока.

За такую ювелирную компиляцию даже не стыдно — как можно не оценить мастерство диджея в сочетании с бешеной медлительностью барменов?

К рассвету мои новые лучшие друзья, вопреки всем законам лингвистики и здравого смысла, все же выучили «Катюшу» и «В Питере пить» — творчество Цоя вызвало не такой бурный отклик в их сердцах. Но спорить о вкусах с людьми, перенасыщенными русским гостеприимством, в семь часов утра кажется кощунством — в это время на Буэнос-Айрес опускается ночь. Только когда все разъезжались по домам, Цезарь Марадона/Месси меня все же успокоил — «Питеру» их научили в самолете.