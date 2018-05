Спасибо, Меган: на ком зарабатывают канадские дизайнеры

Это явление уже назвали «эффектом Меган Маркл»: каждая вещь, в которой появляется невеста принца Гарри, раскупается в считанные часы. Сейчас Меган – самый модный инфлюэнсер, благодаря которому малоизвестные британские и канадские бренды становятся невероятно популярными.

Все началось еще до объявления о помолвке принца Гарри и Меган Маркл. Стоило будущей невесте появиться на «Играх непокоренных» в Торонто в сентябре прошлого года в рваных джинсах калифорнийского бренда Mother – и та самая модель джинсов разошлась за три дня, а когда все было раскуплено, 400 человек подписались на лист ожидания. Сумка бренда Everlane, базирующегося в Сан-Франциско, которая была с Меган в тот день, тоже создала очередь – в ней оказалось 20 тысяч человек. И это было только начало.

Сегодня, по оценке эксперта агентства Brand Finance Дэвида Хая, Меган Маркл может принести британской модной индустрии около 150 млн фунтов стерлингов в год – эти цифры приводят издания The New York Times и Business of Fashion. Среди британских лейблов, в которых она выходила, были Alexander McQueen, Victoria Beckham, Marks & Spencer и Jimmy Choo. Им, впрочем, реклама не нужна – в отличие от маленьких фирм, которые, благодаря Меган Маркл, внезапно обретают популярность.

В Великобритании это произошло с производителями сумок, шотландской маркой Strathberry и брендом Charlotte Elizabeth. С сумочкой первой марки Меган Маркл появилась на публике в декабре прошлого года в Ноттингеме – и модель стоимостью £495 была стремительно раскуплена. Сумочка Charlotte Eizabeth стоимостью $247 «вышла в свет» в марте 2018-го в Северной Ирландии – и попала в ленту модных новостей. При этом стало известно, что

бренд открыла молодой британский дизайнер Шарлотт Джонс, которую поддерживает благотворительный фонд принца Чарльза Prince's Trust – он помогает встать на ноги детям из неблагополучных семей.

И все же больше всего повезло небольшим канадским модным брендам, о которых раньше никто не слышал. Еще будучи звездой сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл тесно сотрудничала с представителями канадской модной индустрии – теперь же ее поддержка вышла на новый уровень.

В день объявления о помолвке принца Гарри и Меган Маркл американская актриса приняла участие в официальной фотосессии в саду Кенсингтонского дворца в белом пальто-халате канадского бренда LINE – и его интернет-сайт рухнул под натиском желающих купить такое же.

Это был не первый раз, когда звезда «Форс-мажоров» надевала вещи лейбла на мероприятия: еще живя в Канаде во время съемок сериала, Меган Маркл тесно сотрудничала с LINE и другими канадскими брендами – те предоставляли ей одежду, а телезвезда приносила им популярность. Дело в том, что модным инфлюэнсером она была еще в Канаде – Меган Маркл вела блог об образе жизни под названием The Tig, который закрыла в апреле прошлого года, а знакомила ее с молодыми канадскими дизайнерами подруга и стилист Джессика Малруни.

Помимо LINE, поддержкой Меган Маркл могут похвастаться ювелирный бренд Birks, марка Line the Label, производители верхней одежды Sentaler (сейчас у них можно купить пальто моделей Kate и Meghan) и Mackage.

Впрочем, из-за того, что Меган Маркл становится членом королевской семье, ее отношения с брендами, которые она поддерживает, осложнятся. Дело в том, что обычные способы сотрудничества звезд с модными домами – включая предоставление бесплатных нарядов и оплату поездок – королевской особе не подходят из-за протокола. Кроме того, если телезвезда может спокойно рекламировать бренд на телешоу и в инстаграме, то монархи должны быть куда сдержанней, и откровенно продвигать какой-то продукт они не имеют права.

«Всего, что связано со спонсорством, нужно избегать, — рассказал Ричард Фицуильямс, эксперт по королевским делам и консультант по связям с общественностью, порталу Business of Fashion. – Это включает все виды продакт-плейсмента – оплачиваемого тем или иным способом. Иначе это приведет к претензиям к способам заработка, которые использует королевская семья».

Тем не менее, уроженка Калифорнии Меган Маркл уже оказала огромную услугу модной индустрии Канады, которую до нее поддерживала разве что супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо.