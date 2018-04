Асма Асад: как увяла роза пустыни

Когда-то Асму Асад (урожденную Ахрас) называли Эммой – это было еще в ту пору, когда она училась в британской школе. Уроженку Лондона, дочь мусульман-суннитов, кардиолога и первого секретаря посольства Сирии в Великобритании, в детстве не отличали от окружавших ее англичан. Она до сих пор говорит с легким лондонским акцентом – с тех пор, как ходила в школу для девочек, а после изучала компьютерные науки и французскую литературу в Королевском колледже Лондонского университета.

Окончив учебу, Асма со своим знанием английского, французского, испанского и арабского языков начала строить карьеру – и блестяще.

Отдел хеджирования «Дойче банка», затем инвестиционная компания J. P. Morgan – она работала в нью-йоркском офисе компании. С будущим мужем, Башаром Асадом, она познакомилась в Лондоне, когда он проходил там ординатуру в качестве офтальмолога. Поженились они в 2000 году – свадьба была тайной. Башару Асаду тогда было 35 лет, Асме Ахрас – 25.

Реклама

В том же 2000-м Башар Асад стал президентом Сирии – этот пост он унаследовал от отца, Хафеза Асада, скоропостижно скончавшегося 10 июня 2000 года. Молодой доктор и его жена-«англичанка» выглядели свободными, чем их предшественники во главе государства, страна стала более открытой. Асма Асад стала образцовой первой леди – элегантная, с хорошими манерами и тонким вкусом, она оказалась в одном ряду с иорданской королевой Ранией, которую тоже обожали на Западе.

Супруга Башара Асада не зря много времени посвятила созданию положительного имиджа – она активно занималась благотворительностью, помогала организациям, поддерживающим жителей сельской местности и людей с ограниченными возможностями, боролась за права женщин и заботилась об образовании для детей.

А еще она всегда безупречно выглядела – и продолжает выглядеть, конечно. Модные критики восхищались ее сдержанным макияжем, отмечая, что умеренность в использовании косметических средств сложно встретить в арабских странах, мягкими волнами волос, подстриженных под каре, элегантными классическими костюмами, туфлями Christian Louboutin и неизменными солнечными очками – все это позволяло сравнивать Асму Асад с принцессой Дианой.

В 2010 году в журнале Vogue вышел текст об Асме Асад. Вышел материал — а издательский цикл глянцевых журналов долог — в феврале 2011 года. Уже в марте внимание мировых СМИ оказалось приковано к Сирии не из-за прекрасной первой леди, а из-за протестов в Дамаске, Алеппо, Дейр-эз-Зоре, Эль-Хасаке, Даръа и Хаме. Анне Винтур, главному редактору Vogue, пришлось объяснять,

почему журнал публикует благолепную статью о жене кровавого диктатора, притесняющего свой народ, озаглавливает текст «Роза пустыни» и пишет, что она «самая свежая и наиболее притягательная из первых леди».

Как заявили The New York Times статья была опубликована при посредничестве пиар-службы режима правительства Асада, а Vogue получал по $5000 в месяц за пиар-поддержку Асмы. Весной 2011-го статью удалили с сайта Vogue, а The New York Times опубликовала заявление Анны Винтур, в котором она сожалела о том, что статья была опубликована и писала, что приоритеты и ценности сирийских лидеров входят в противоречие с теми, что исповедует издание.

С тех пор Асма Асад стала превращаться в «первую леди из преисподней». Асму Асад призывали бежать из страны – в надежде, что сирийка с английским гражданством не станет поддерживать супруга. Но она этого не сделала.

В 2017-м британские власти задумались о том, чтобы лишить Асму гражданства. К этому времени интернет уже наводнили статьи о том, что она ведет роскошный образ жизни, пока жители страны гибнут, голодают и становятся беженцами. СМИ писали, в частности, что Асма Асад с мужем и троими детьми, сыновьями Хафезом и Каримом и дочерью Зейн, живут во дворце стоимостью около $1 млрд. Также стала появляться информация о том, что в 2012 году Wikileaks опубликовали частную переписку сирийской первой леди, из которой следовало, что она потратила $350 000 на 130 предметов обстановки дворца и приобрела инкрустированные кристаллами туфли за $7000, причем товары приобретала через Дубай, чтобы обойти санкции.

Сейчас Асма Асад – больше не любимица западных СМИ. Ее осуждают за то, что она продолжает поддерживать мужа, а в своем инстаграме публикует фото с официальных мероприятий и снимается с сирийскими военными. А ведь мягкие волны волос, нейтральный макияж и элегантные классические костюмы никуда не делись. Только это уже никого не волнует.