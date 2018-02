Деньги из воздуха: как Кардашьян получают миллионы

1

Общий доход семьи Кардашьян: $122,5 млн за 2016 год

Ким Кардашьян

Целая семья завоевала популярность после выхода первого сезона реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians («Семейство Кардашьян») в 2007 году. С тех пор слава всех членов этой семьи вышла далеко за пределы родного Калабасаса, штат Калифорния, а шестеро детей Крис Дженнер стали настоящими бизнесменами с многомиллионными доходами и армией поклонников.

Шоу было запущено после того, как скандальное домашнее видео Ким Кардашьян и ее бойфренда рэпера Ray J вылилось в сеть. Ким давно перестала быть личным ассистентом Пэрис Хилтон, в 2017 году «Семейство Кардашьян» отметило юбилей, и за 10 лет своего существования прибавило существенную сумму к бюджету компании Кардашьян-Дженнер.