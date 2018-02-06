Деньги из воздуха: как Кардашьян получают миллионы

Целая семья завоевала популярность после выхода первого сезона реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians («Семейство Кардашьян») в 2007 году. С тех пор слава всех членов этой семьи вышла далеко за пределы родного Калабасаса, штат Калифорния, а шестеро детей Крис Дженнер стали настоящими бизнесменами с многомиллионными доходами и армией поклонников.
Шоу было запущено после того, как скандальное домашнее видео Ким Кардашьян и ее бойфренда рэпера Ray J вылилось в сеть. Ким давно перестала быть личным ассистентом Пэрис Хилтон, в 2017 году «Семейство Кардашьян» отметило юбилей, и за 10 лет своего существования прибавило существенную сумму к бюджету компании Кардашьян-Дженнер.2 Крис Дженнер, 62 года. В 2016 году: $11,5 млн
«Мамаджер» — слово, которое запатентовала Крис, идеально описывает ее бизнес-стратегию. В 2007 году именно благодаря ей вышло знаменитое реалити на телеканале E!. На протяжении карьеры своих детей она была их персональным менеджером: нашла модельное агентство для 14-летней Кендалл, возила на съемки 16-летнюю Кайли. По не подтвердившимся слухам, именно Крис выложила видео Ким эротического содержания в интернет. Сейчас мама семейства Кардашьян получает свои проценты с каждого ребенка и уже никого из них не обеспечивает. Она занимается шоу, выпускает книги со своей биографией и рецептами — одним словом, собирает плоды многолетних вложений.3 Кортни Кардашьян, 38 лет. В 2016 году: $37 млн
Старшая из сестер помимо продюсирования реалити-шоу занимается рекламой брендов в своих аккаунтах в социальных сетях и своим приложением для смартфона. Кортни стала лицом витаминов для волос SugarBearHair и марки органической уходовой косметики Manuka Doctor. Также она в компании Хлои и Ким руководит магазином одежды DASH, бутики находятся в Калабасасе, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.4 Ким Кардашьян-Уэст, 37 лет. Доход: $175 млн
В 2016 году первый тираж ее линейки KKW Beauty был полностью распродан за два с половиной часа — и за 5 минут принес $14,5 млн. В 2017 аромат из ее парфюмерной линейки «сделал» $10 млн за сутки, при том, что речь идет об онлайн-продажах — покупатели даже не знали, как будут пахнуть эти духи. Мода, красота, спорт, телевидение и интернет становятся новыми статьями дохода для ее огромной империи. В настоящее время 40% от общей прибыли приносит ее игра в AppStore Kim Kardashian: Hollywood.
С момента запуска в 2014 году игрушку на телефон за 2 доллара скачали 45 миллионов пользователей. Компании, которые хотят, чтобы звезда инстаграма рекламировала их продукцию, будут вынуждены отдать порядка $500 тыс. за один пост в ее аккаунте. Ким также является исполнительным продюсером «Семейства Кардашьян», и ей продолжают поступать доходы с продаж ее книги Selfish, в которой опубликованы сотни селфи теледивы.5 Хлои Кардашьян, 33 года. Доход: $40 млн
Помимо дохода от съемок в реалити-шоу и своей доли как одного из исполнительных продюсеров «Семейства Кардашьян», с 2015 года Хлои получает прибыль от продаж своей автобиографической книги Strong Looks Better Naked («Сильные лучше выглядят голыми»). Также телезвезда владеет джинсовым брендом Good American для девушек с нестандартными размерами, а в январе 2017 года она запустила фитнес-реалити Revenge Body with Khloé Kardashian («Месть тела с Хлои Кардашьян»). Помимо этого, она занимается продвижением множества брендов в своем инстаграме, ведет платное лайфстайл-приложение для AppStore, в 2016 году выпустила коллекцию помад KoKo для Kylie Cosmetics.6 Роб Кардашьян, 30 лет. Доход: $6 млн
Роб не обладает звездным статусом остальных Кардашьянов — с тех пор, как он отказался сниматься в нескольких сезонах, он перестал быть медийной личностью. Сейчас он получает доход от линии носочных изделий Arthur George Socks. Носки с вышитыми на подошвах эпитетами продаются по $15 за пару. Год назад вышел первый и последний сезон его собственного реалити-шоу Rob and Chyna, главными героями которого стали он и его экс-невеста, танцовщица Блэк Чайна.7 Кендалл Дженнер, 22 года. Доход: $22 млн
В 2017 году Кендалл стала самой высокооплачиваемой моделью мира, доходы от ее основной профессии затмили ее гонорар от телепрограммы. В модельной индустрии она обошла даже Жизель Бундхен, которая держала рекорд с 2002 года — тогда модель заработала $17 млн. Крупную сумму Кендалл Дженнер заплатили в Pepsi за скандально известный ролик, который руководству пришлось убрать после обвинений в расизме.
Рекламные кампании для таких брендов как Estée Lauder, La Perla и Adidas также составили большой процент от годовой прибыли Кендалл. Недавно она стала лицом марки Calvin Klein, в фотосессии нижнего белья приняли участие все ее сестры. Не стоит забывать и о линии одежды, которой занимаются обе сестры Дженнер Kendall x Kylie.8 Кайли Дженнер, 20 лет. Доход: $41 млн
Юная бизнес-леди запустила свою линию косметики в 2015 году, первым товаром стал дуэт из матовой помады и карандаша для губ Kylie Lipkit. В 2017 году издание WWD объявило, что продажа помады за 29 долларов принесла собственнице компании Kylie Cosmetics $420 млн за 18 месяцев. В издании отметили, что с таким темпом роста бизнеса, компания принесет прибыль в размере $1 млрд к 2022 году. Ее бренд уже успел сделать коллаборации с сестрами Ким и Хлои. В 2016 году она выпустила линию солнцезащитных очков вместе с австралийской маркой Quay, в 2017 журнал Forbes присудил ей 59 место в рейтинге Celebrity 100, где собрана сотня самых высокооплачиваемых звезд США.